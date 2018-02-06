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В начале февраля администрация Барнаула отказала в предоставлении разрешения "на условно разрешенный вид использования земельного участка" по адресу: улица Мало-Олонская, 37. Он расположен на берегу Барнаулки, почти сразу за ТЦ "Воскресенье". Речь идет о здании, в котором проживает известный барнаульский скрипач Петр Каменных (группа "Другие дяди").

Жители четырехэтажного дома пытались узаконить объект, построенный еще в 2011 году, однако власти, позднее установившие правила застройки барнаульского туркластера, полагают, что в исторической части города не может быть строений выше трех этажей. Парадокс ситуации еще и в том, что правила, по которым должны возводиться здания, приняты не ранее 2015 года, к тому времени дом был благополучно построен.

Публичные слушания относительно того, возможно ли узаконить четырехэтажную "высотку", прошли в конце 2017 года, свои рекомендации позднее также дала комиссия по землепользованию и застройке. Четырехэтажный дом стоит на участке площадью 671 кв. м, предназначение земли — "многоквартирные дома (4-8 надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием, не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду".

Однако чиновники решили, что из-за несоответствия проекту планировки территории туркластера "Барнаул – горнозаводской город", утвержденному постановлением администрации 5 мая 2015 года, в выдаче разрешения стоит отказать. Под документом стоит подпись замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергея Демина.

Ранее сам Петр Каменных, который, к слову, является не только музыкантом, но и президентом "Буддийского центра традиций карма кагью", пояснял, что он один из совладельцев спорного здания в исторической части города. Кстати, согласно справочнику 2ГИС, в настоящее время здесь также находится еще и салон красоты.

"В здании по Мало-Олонской, 37 я являюсь лишь совладельцем. В 2006 году мы — компания близких друзей, не строители, даже не бизнесмены — решили, что хотим построить дом и жить в нем. Мы нашли участок, продали свои квартиры, на вырученный капитал приобрели землю в собственность и выполнили задуманное — с 2011 года мы все здесь живем. Ни о каком туркластере, как вы понимаете, тогда и речи не шло.

На месте нашего дома была не куча — гора мусора, которую жители околотка ежегодно обливали соляркой и сжигали, чтоб накидать новую. Берег Барнаулки был буквально устлан ковром из... не буду рассказывать, но чего там только не было. И до всего этого тогда никому не было дела. Мы с друзьями все это разгребли и вычистили, смотивировали соседей изменить свои привычки загаживать среду обитания. Кто помнит Мало-Олонскую образца 2006 года, не даст соврать — сегодня улица выглядит гораздо приличнее.

Дом у нас, возможно, вышел не шедевром архитектуры, но фасад еще не закончен, и есть несколько красивых идей. Конечно, не являясь профессиональными застройщиками, мы сделали немало ошибок, в том числе и документальных. Сегодняшний процесс узаконения здания связан именно с этим", — признал музыкант.

Следующий возможный шаг со стороны горадминистрации — добиваться сноса строения, не соответствующего правилам, либо уменьшения его этажности, что выглядит несколько утопично. Впрочем, у жильцов существует еще один запасной вариант — попробовать оспорить решение властей через суд. Портал Amic.ru продолжит следить за развитием ситуации.