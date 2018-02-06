Фото: yandex.ru/maps, geometria.by, 2gis.ru
В начале февраля администрация Барнаула отказала в предоставлении разрешения "на условно разрешенный вид использования земельного участка" по адресу: улица Мало-Олонская, 37. Он расположен на берегу Барнаулки, почти сразу за ТЦ "Воскресенье". Речь идет о здании, в котором проживает известный барнаульский скрипач Петр Каменных (группа "Другие дяди").
Жители четырехэтажного дома пытались узаконить объект, построенный еще в 2011 году, однако власти, позднее установившие правила застройки барнаульского туркластера, полагают, что в исторической части города не может быть строений выше трех этажей. Парадокс ситуации еще и в том, что правила, по которым должны возводиться здания, приняты не ранее 2015 года, к тому времени дом был благополучно построен.
Публичные слушания относительно того, возможно ли узаконить четырехэтажную "высотку", прошли в конце 2017 года, свои рекомендации позднее также дала комиссия по землепользованию и застройке. Четырехэтажный дом стоит на участке площадью 671 кв. м, предназначение земли — "многоквартирные дома (4-8 надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием, не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду".
Однако чиновники решили, что из-за несоответствия проекту планировки территории туркластера "Барнаул – горнозаводской город", утвержденному постановлением администрации 5 мая 2015 года, в выдаче разрешения стоит отказать. Под документом стоит подпись замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергея Демина.
Ранее сам Петр Каменных, который, к слову, является не только музыкантом, но и президентом "Буддийского центра традиций карма кагью", пояснял, что он один из совладельцев спорного здания в исторической части города. Кстати, согласно справочнику 2ГИС, в настоящее время здесь также находится еще и салон красоты.
"В здании по Мало-Олонской, 37 я являюсь лишь совладельцем. В 2006 году мы — компания близких друзей, не строители, даже не бизнесмены — решили, что хотим построить дом и жить в нем. Мы нашли участок, продали свои квартиры, на вырученный капитал приобрели землю в собственность и выполнили задуманное — с 2011 года мы все здесь живем. Ни о каком туркластере, как вы понимаете, тогда и речи не шло.
На месте нашего дома была не куча — гора мусора, которую жители околотка ежегодно обливали соляркой и сжигали, чтоб накидать новую. Берег Барнаулки был буквально устлан ковром из... не буду рассказывать, но чего там только не было. И до всего этого тогда никому не было дела. Мы с друзьями все это разгребли и вычистили, смотивировали соседей изменить свои привычки загаживать среду обитания. Кто помнит Мало-Олонскую образца 2006 года, не даст соврать — сегодня улица выглядит гораздо приличнее.
Дом у нас, возможно, вышел не шедевром архитектуры, но фасад еще не закончен, и есть несколько красивых идей. Конечно, не являясь профессиональными застройщиками, мы сделали немало ошибок, в том числе и документальных. Сегодняшний процесс узаконения здания связан именно с этим", — признал музыкант.
Следующий возможный шаг со стороны горадминистрации — добиваться сноса строения, не соответствующего правилам, либо уменьшения его этажности, что выглядит несколько утопично. Впрочем, у жильцов существует еще один запасной вариант — попробовать оспорить решение властей через суд. Портал Amic.ru продолжит следить за развитием ситуации.
Комментарии
А что, законы имеют обратную силу? Хотя дааа, помницо экзамены по русскому ввели для тех кто шкколы закончил за год до этого.
Что за мода такая, сначала построить, потом узаконивать? Разве не должно быть наоборот - составили проект и если его одобрили, то по нему и строить.
Уродливая власть!
запретите лучше туркластер и вообще кластер, уже достали с этим словом
Дугину- да подожги их ,Иваныч,да и делов то)))
Зато вонь в том районе отлично вписывается в туркластер. Вся это туркластерная фигня отличная кормушка, лучше бы что нибудь полезное сделали для города, в центре множество улиц вообще асфальта не имеют.
Казалось бы, при чём милиция, когда гром поросёнка убил? Instant karma...
Сначало надо разрешение на строительство получать, а потом уже дом строить.
Беспредел! У нас власти на закон мужской половой орган положили.
6.02.2018 12:24
- гость -
А в чём нарушение закона властью?
12:24, скрипач покупает участок где разрешено строить дома 4-8 этажей и строит дом, а потом ему говорят "мы передумали, теперь тут туркластер сноси свой дом к чертям". Так дела не делаются. На момент постройки дом был построен на законных основаниях!
Не власть для народа, а народ для власти.
А архитектурный выкидыш под названием ТЦ "Воскресенье" и парочка рядом стоящих подобных сараев не портят концепцию туркластера? А ведь они - первое, что бросается в глаза при въезде в Барнаул через новый мост!
12:54, просто ТЦ "Воскресенье" принадлежит не какому-нибудь скрипачу, а родственнику или другу каких-нибудь лиц из администрации.
Сажать надо за возведение таких "Воскресений" (а также "Ультр", "Первомайских" и прочей подобной хрени) - лет на пять минимум! И заставлять по суду снести сии страшилки за свой счет, а также выплатить жителям города миллионов так -дцать за моральный ущерб и оскорбление их эстетических чувств. А если страшилка возведена была на месте исторического здания, якобы не подлежащего реставрации, то еще и здание обязать восстановить. Жаль, что такого закона нет...
Не очень благоразумно было стоить жильё на месте многолетней горевшей мусорной кучи. Место плохое, что и подтверждается.
Дом трехэтажный с большим чердаком.
Повезло, что туркластер решили не строить где-нибудь на Ускова )))
С огромным уважением отношусь к Петру и его творчеству. Петь если читаешь,то скажи в репертуаре останется "Барнаул-столица мира"?