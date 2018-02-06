"Справедливая Россия" на выборах президента 18 марта 2018 года поддерживает самовыдвиженца Владимира Путина. Но делает это с выдвижением своих требований о налаживании экономической и политической самодостаточности страны и заботе о социальном равенстве населения. Об этом на пресс-конференции партии сообщил секретарь бюро отделения "СР" в Алтайском крае, депутат АКЗС Владислав Вакаев. Он и его коллега по партии, руководитель общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева, депутат БГД Оксана Молодых объяснили, что именно партия будет ждать от того, кто станет президентом.

"Решение поддержать Путина было сложным, не единогласным. Но у нас в партии господствует представление о том, что мы должны все силы направлять на решение ключевой задачи – достижение социальной справедливости", — пояснил Вакаев.

Партия не ограничивается только лишь поддержкой кандидата. "Справедливая Россия" разработала социальный манифест.

"Главной повесткой этих президентских выборов является решение ключевого вопроса, волнующего подавляющую часть населения страны, – как будет преодолена та гигантская пропасть социального неравенства, которая нарастает с каждым годом. Пока, к сожалению, в ходе избирательной кампании мы не слышим ответа на него. Мы видим, что правящая партия пока говорит лишь о некой мобилизации сторонников, предпочитая умалчивать о том, как они собираются решать главные проблемы в стране. У нас же в партии господствует представление о том, что в первую очередь нужно говорить о содержательной части кампании. Социальный манифест — это принципиальный документ, в котором мы сформулировали требования партии, которые направим властям всех уровней, в том числе и действующему президенту, и избранному", — уточнил справедливоросс.

Экономическая самодостаточность, политическая независимость, социальная справедливость в распределении доходов и использовании природных богатств на укрепление социального благополучия – все эти требования целиком и полностью основываются на программе партии. Необходимым условием реализации предложений "СР" является отставка экономического блока Правительства РФ.

"Экономический блок правительства не работает на достижение этих целей. Снижаются реальные доходы населения, правительство пытается сэкономить на самых незащищенных слоях общества. Растут доходы олигархов, банков, а население нищает. Нам нужно менять курс. И мы предлагаем осуществить левый поворот", — добавил Вакаев.

"Справедливая Россия" предлагает:

Перевести российскую экономику с сырьевого на индустриальный путь развития. В том числе перераспределить налоговую нагрузку с обрабатывающих отраслей на сырьевые. Запустить программу реновации дорожно-транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры для развития отечественной промышленности. За счет этих и других мер государство может получить более 2 трлн рублей, уверены в "СР".

Приравнять коррупцию к государственной измене и ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение. Партия настаивает на выводе средств госкомпаний России из оффшоров и устранении коррупционных дыр в законе о госзакупках. Это могло бы увеличить бюджет на 6 трлн рублей в год.

"Из 13 тысяч коррупционных преступлений, которые дошли до суда, не более 1,5 тыс. имели реальные сроки", — уточнил депутат.

Ужесточить систему защиты граждан от финансовых спекулянтов, ввести госконтроль за ставками по кредитам.

Увеличить госфинансирование здравоохранения и образования и сделать их более доступными для граждан.

Ввести госконтроль на цены и товары первой необходимости. Ввести прогрессивную шкалу налогообложения, чтобы сократить разрыв между богатыми и бедными. Освободить от НДФЛ граждан с доходами ниже прожиточного минимума.

Увеличить пенсии, вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, доплаты сельским жителям, надбавки и льготы военным пенсионерам.

Владислав Вакаев подчеркнул, что средства, которые потребуются на реализацию этих мер, найти вполне реально. Только при госзакупках бюджет страны теряет ежегодно от 4 до 6 трлн рублей. Для сравнения: бюджет на выплату пенсии составляет 7 трлн рублей. Депутат, со ссылкой на данные Генпрокуратуры, сообщил о 150 млрд рублей ущерба от коррупции за последние три года. Потери от вывода средств в оффшоры составляют около 800 млрд долларов.

Оксана Молодых уверена, что манифест будет услышан.

"Если лошадь больна, ее пристреливают. И тот конь, на котором президент выдвигался в прошлом политическом цикле (имеет в виду выдвижение Путина от партии "Единая Россия" – прим.ред.), явно болен и лечение ему не помогает. Способ выдвижения президента на выборы 2018 года (самовыдвижение – прим.ред.) символизирует стремление изменить вектор развития в социальную сторону и по-новому взглянуть на экономическую политику, наконец-то заняться экономикой, исходя из интересов граждан. Надеюсь, что "Справедливая Россия", как партия с многолетним опытом социал-демократической борьбы, сподвигнет на это президента", — добавила она.

Манифест — это содержательная часть работы. Партия будет проводить еще и организационную – мобилизацию членов и сторонников, осуществление контроля за избирательной кампанией и выборами.