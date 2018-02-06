Фото: planetavvs.ru
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к присвоению звания Героя РФ посмертно летчика Су-25 Романа Филипова, который погиб в бою с террористами в Сирии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на российское военное ведомство.
В министерстве напомнили, что боевики сбили из ПЗРК самолет Филипова, когда тот совершал облет зоны деэскалации "Идлиб" для контроля режима прекращения огня. Пилот до последнего держал Су-25 в воздухе и успел доложить командованию, что его атаковали. Летчику пришлось катапультироваться в подконтрольном террористам районе населенного пункта Телль-Дебес.
В сообщении подчеркивается, что Филипов "до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков". После того, как террористы окружили раненого пилота и приблизились к нему на расстояние нескольких десятков метров, "российский офицер подорвал себя гранатой".
В военном ведомстве заверили, что родителям и семье погибшего будет оказана вся необходимая поддержка и помощь.
Подчеркивается, что Филипов был опытным летчиком и не впервые находился в командировке в Сирии. Он блестяще выполнил десятки боевых задач по уничтожению боевиков, а также по сопровождению гуманитарных колонн российского Центра по примирению враждующих сторон. Майор был выпускником Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Командование всегда характеризовало его как перспективного, грамотного и решительного летчика-штурмовика, пользовавшегося заслуженным авторитетом в авиаполку и у подчиненных в эскадрилье.
Комментарии
Ничего не напутали? Не героя Сирии?
правильно, наверное, ФилиППов?
6.02.2018 11:58
Павсекакий
Ничего не напутали? Не героя Сирии?
кака , у тебя совесть есть?
настоящий солдат.!
также погиб наш земляк в Афганистане К.Павлюков.
12:03, совесть есть, но не герой. Никого не бомбил не убивал на чужбине.
Ну если Рамзан Кадыров - Герой России, то почему бы и сбитого лётчика героем не сделать?
откуда у него совесть !?
если у него кал в мозгу!
Почему его никто не страховал, как можно отправлять штурмомик (!!!) в одиночку как разведчик?!
Семье может квартиру дадут!
А за что героя?? За то что его просто сбили?? В Великую Отечественную Героя давали за сбитые самолеты врага, уничтоженные объекты противника. Сбитым летчикам не давали ничего.
Не могу понять за что дали Героя.
Человек просто выполнял свою работу. Тяжёлую, но работу!
Я бы наказал организатора полёта!
За нарушение техники безопасности на "производстве".
Если человек на опасном производстве "нырнёт" в чан с кислотой, или его "засосёт" в станок - ему же никому не придёт в голову дать Героя? А вот бригадира накажут.
Так и здесь, налицо неверная оценка опасности маршрута руководством лётчика!
Вручением ордена человека в семью не вернуть! Надо сделать так, что бы больше "таких орденов" не потребовалось!
6.02.2018 12:26
Наконец-то хоть один грамотные вопрос этой теме. Что делал второй самоль? Почему не прикрывал товарища при катапультировании? Вопрос не на мою зарплату и тем не менее...
А за что героя?? За то что его просто сбили?? В Великую Отечественную Героя давали за сбитые самолеты врага, уничтоженные объекты противника. Сбитым летчикам не давали ничего.
------------------
Тогда Героя Советского Союза давали! А сейчас сбитым летчикам "героя россии" автоматически дают.
Не могу понять за что дали Героя.
За то что в плен не сдался. Но тебе этого не понять.
Больше героев, хороших и разных!
Я тоже в плен не сдался. И чо?
так начальство прикрывает свою бездарность -другого пришлют Жалко человека А какое это геройство
За то что в плен не сдался.
----------------
За то что Пыни лишние проблемы не создал? А то бы сколько бы шумихи было, да и возвращать бы пришлось.
"Настоящий герой: читатели западных СМИ восхищаются мужеством сбитого в Сирии пилота Су-25"
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201802060750-umdl.htm
А НАШИ твари, гадящие здесь...хотя какие они наши! Ничего святого. Что за матери вас родили, что за отцы растили...
6.02.2018 12:54
Тю!
Ну так то ТВ Звизда. Поищи в Ю-тубе: Билаль Абдул Карим. "Обращение сирийского журналиста к родственникам сбитого русского пилота". Узнаешь много нового.
Вечная память герою!
Тут недавно парень ребёнка падающего подхватил и жизнь ему спас. Так его благодарностью наградили. Он не герой?
Одни в свой последний миг дерзко бросают в глаза врагам: Это вам за пацанов! А другие в это же время бредут в серой, безликой форме, без флага и гимна, и ноют, что они шли к этому всю жизнь и это их шанс... ©
6.02.2018 13:01
- гость -
пускай тебя твой любимый Билаль Абдул Карим этими сказками на интимной основе потчует, ок? а нам блевотина твоего сирийского зверька вообще никуда не упёрлась.
навальныши в этой ветке переплюнули сами себя...
и Паша, ну ты то куда лезешь, пивное прямоходящее? барыжишь своим ссаным пойлом, ну и барыжь дальше... не убивал он никого... на твоей совести от некачественного пойло можт еще больше смертей...
+10000000000
Наши спортсмены тоже за пацанов, которых не допустили, выступят. Кто на что учился.
Это вам за пацанов!
-------------
Он не герой, а просто не дурак. Я так думаю, если бы его сирийцы в плен, то спасибо бы они ему явно не сказали. Ещё бы и пожалел, что не пристрелили.
Генацваля, ты выдумал себе какую то историю про меня и развиваешь сюжет. Ты удивительный фантазёр.
6.02.2018 12:54
Тю!
Что то не нашёл ни одной ссылки на оригинал комментариев.
6.02.2018 13:21
Павсекакий
Я вообще удивлён, как Евпат взял и просто написал слово "навальный"
Эмм.. А что за фраза: "Это вам за пацанов"? Это про каких пацанов речь? Которые потерьнет? Или это какой-то русскоязычный мухаджир из СНГ кричал?
6.02.2018 13:11
Геноцид Эклеров
Билаль Абдул Карим из своей страны говорит. Тебе от него интиму надо? Напиши, может отзовется.
А "блевотина" - это МОРФ и Звизда.
6.02.2018 13:25
- гость -
Это про каких пацанов речь?
Может быть за этих? Вроде тоже несли потери.
"В июне 2017 года «Фонтанка» сообщала, что «ЧВК Вагнера» договорилась с сирийским правительством о том, что при освобождении месторождений в Сирии от боевиков частная военная компания получит свою долю в них"
За каких пасанов?
Михалываныч, Косой, Солдат, Гангрена,..
6.02.2018 13:30
- гость -
Про Чомбу почему забыл?
6.02.2018 13:01
- гость -
Почитай комментарии уважаемый или тямы не хватает капнуть глубже?
Выдержка: "Журналист «Эха Москвы в Санкт-Петербурге» Артем Александров поговорил для «Медузы» с находящимся сейчас в Алеппо американским журналистом Билалом Абдулом Каримом.".
А в ютубе он сирийским стал, вот те разворот...
"Я вообще удивлён, как Евпат взял и просто написал слово "навальный" "
-------
"навальныши" или как в фильме "о чём говорят мужчины" - навальныфы
"И вроде это так мило, но так противно."(с)
ЧВК Вагнера...
В 90-х хоть бандиты были, а сейчас это ЧВК называется?
6.02.2018 13:28
- гость -
у него пускай пасть открывается только там, где его собратья-зверьки муслимские право голоса имеют, в гейропе.
в Сирии есть законное правительство, и оно этих билялов выкинуло вон.
и мне эти зверьки со своими погаными речами здесь в России тоже не нужны.
МО РФ - это министерство обороны моего государства, оно не может быть блевотиной по определению, и ТВ-кананал Звезда - официальный российский телеканал, а не заднеприводной зверёк журнашлюшка, чьими россказнями ты питаешься.
а вот таким как ты прямая дорога валить отсюда: чемодан-вокзал-хохляндия. там всю местную перхоть привечают.
6.02.2018 13:21
Павсекакий
ну, Паша же, пивник с БПЗ)
6.02.2018 13:39
- гость -
А в ютубе он сирийским стал, вот те разворот...
---
Прочитай хотя бы в Вики, что значит слово "мухаджирство". Был афроамериканский - стал сирийский.
Герой России Рамзан Кадыров в свое время обвинил другого Героя России,
Сулима Ямадаева, в причастности к убийству своего отца, Героя России
Ахмада Кадырова. Герой России Сулим Ямадаев убит в Дубае и по обвинению
в его убийстве дубайская полиция объявила в международный розыск Героя
России Адама Делимханова. Брат убитого Героя России, Руслан Ямадаев,
тоже Герой России, ранее убит в Москве
немного из жизни Героев
6.02.2018 13:40
- гость -
ЧВК - общемировая практика.
США вообще законодательно закрепили невиновность своих контрактников ЧВК за любые преступления на чужой территории (Coalition Provisional Authority Order 17).
6.02.2018 13:52
- гость -
горцы, чё)
обычаи у них такие)
6.02.2018 13:49
Геноцид Эклеров
МО РФ - это министерство обороны моего государства
Волошин, это ты? Это я твой старый друг, диспетчер Карлос. Как у тебя дела?
6.02.2018 13:53
Геноцид Эклеров
Хочешь сказать, что Филипов и Делимханов с Ямадаевым одного поля ягоды?
6.02.2018 13:52
Геноцид Эклеров
ЧВК - общемировая практика.
США вообще законодательно
Вот и мировую практику подвезли
6.02.2018 13:54
Карлос, диспетчер.
у ололёшиного миньона бак потёк?)
я тебе обруч из Детского мира подгоню - натянешь его, чтобы башку не разорвало)
6.02.2018 13:49
Геноцид Эклеров
у него пускай пасть открывается только там, где его собратья-зверьки муслимские право голоса имеют
---
Это ты сейчас очередь на извинения к Рамзан Ахматычу занял? Держись, джигиты за тобой выехали.
в Сирии есть законное правительство
---
Нет. Пока никакого нет. Есть сынок диктатора, захватившего власть в результате переворота.
и мне эти зверьки со своими погаными речами здесь в России тоже не нужны
---
А зачем вы их тогда завозите к себе миллионами?
МО РФ - это министерство обороны моего государства
---
Твоего. Сильно сказано. Но ведь не моего, согласен?
6.02.2018 13:57
- гость -
с чего такие выводы?
Филипов - славянин, остальные - горцы.
у первого одна война, у них она была другая)
6.02.2018 13:59
- гость -
что-то не устраивает? или это ложное утверждение?
6.02.2018 13:49
Геноцид Эклеров
и ТВ-кананал Звезда - официальный российский телеканал
>кананал
Подсознание сыграло с тобой злую шутку.
6.02.2018 14:01
Геноцид Эклеров
6.02.2018 13:57
- гость -
с чего такие выводы?
Филипов - славянин, остальные - горцы.
у первого одна война, у них она была другая)
Какая?
6.02.2018 13:52
Геноцид Эклеров
ЧВК - общемировая практика.
---
Только вот в общемировой практике ЧВК не воюют в пехоте.
США вообще законодательно закрепили невиновность своих контрактников ЧВК за любые преступления на чужой территории
---
Ложь. Читай именно этот Coalition Provisional Authority Order 17.
"ну, Паша же, пивник с БПЗ)"
-------
Бред (delirium) — ложное умозаключение, не соответствующее действительности, возникшее в связи с болезнью. Для бредовых идей в отличие от ошибок суждения у здоровых людей характерны нелогичность, стойкость, часто нелепость и фантастичность.
И это не только камаемо моей персоны.
Сходил бы, проверился. А то, может, ты потенциально опасен для окружающих?
6.02.2018 13:59
Геноцид Эклеров
у ололёшиного миньона бак потёк?)
я тебе обруч из Детского мира подгоню - натянешь его, чтобы башку не разорвало)
Ты лучше морфу своему этот обруч подгони, лол.
6.02.2018 13:53
Геноцид Эклеров
горцы, чё)
---
А горцы - не россияне? Под статьей ходишь, на тоненькой ниточке.
6.02.2018 14:00
- гость -
а причём здесь Ромзан? он этими псевдо-беженцами в Европе не командует)
законное правительство есть. место в ООН и в остальных представительных международных органах типа ЛАГ - за Асадом) твое мнение здесь неуместно.
какими миллионами мы завозим в Россию? это в гейропу они толпами хлынули)
не твоего государства? а какое государство твоё? ты где живешь?
6.02.2018 14:02
- гость -
доктор Курпатов?) бгг) прям ясновидящий)
6.02.2018 14:03
- гость -
один выполнял интернациональный долг, другие участвовали в контртеррористической операции, которая осложнялась тейповой враждой.
6.02.2018 14:04
- гость -
да ты такой продвинутый) откель знания то? в книжке "Всё обо всём на 10 страницах" прочитал?
ты это амерам расскажи)
ну и? что там с Актом? освобождены от ответственности) что не так?
6.02.2018 14:05
Павсекакий
твоей персоны)))) да какая ты персона, изделие ты использованное)
Бога ради, мажься дальше)
6.02.2018 14:06
- гость -
судя по словарному запасу ты - школота. уйди, мальщег) тебе со сверстниками надо общаться, а не со взрослыми людьми)
6.02.2018 14:06
- гость -
ты, перхоть прикроватная, будешь меня статьей пугать?)
6.02.2018 14:09
Геноцид Эклеров
а причём здесь Ромзан?
---
Ты, кяфир презренный, о мусульманах и исламе неуважительно высказался. Тебе капец.
законное правительство есть
---
А чего там Мистура в Женеве суетится, если есть?
какими миллионами мы завозим в Россию?
---
Сколько добрых, опрятных гостей с Юга понаехало в РФ за последние годы? Они не мусульмане?
вы сегодня весь свой штабной бот-отряд на отработку выгнали?)
а на остальных ресурсах успеваете?)
вам Ололёша за вредность молоко давать должен)
а-ааа) нееее, у нас же один есть, который не с этого государства)))
явно с ЛондОна пишет) небось у Чичваркина в винном магазинчике за конторкой сидит набивает) ну, тогда Чич должен тебе хотя бы пиваса налить, а то ты так здесь напрягаешь свой пукан)
6.02.2018 14:16
Геноцид Эклеров
6.02.2018 14:02
- гость -
доктор Курпатов?) бгг) прям ясновидящий)
и ТВ-кананал Звезда - официальный российский телеканал
Нет, всё таки что то с тобой не так. Не просто так ты типа опечатался.
6.02.2018 14:21
Геноцид Эклеров
вам Ололёша
Кто такой ололёша?
6.02.2018 14:21
- гость -
толсто, очень толсто троллить пытаешься)
не твоё это, чувачёг)
яда вылить на ненавистную власть - это ты можешь.
а чтобы красиво это сделать - у тебя таланта ноль.
примитивен ты,
6.02.2018 14:24
- гость -
да казёл какой-то)
6.02.2018 14:16
Геноцид Эклеров
да ты такой продвинутый
---
Ну не все же такие как ты, ruski.
ну и? что там с Актом? освобождены от ответственности) что не так?
---
Section 2
Coalition and Foreign Liaison Mission Personnel
1) CPA, Coalition Forces and Foreign Liaison Mission, their property, funds and
assets shall be immune from Iraqi Legal Process.
2) All Coalition personnel and Foreign Liaison Mission personnel shall respect
the Iraqi laws applicable to those Coalition personnel and Foreign Liaison
Mission personnel in the territory of Iraq and the Regulations, Orders,
Memoranda and Public Notices issued by the Administrator of the CPA.
3) Foreign Liaison Mission personnel shall be immune from Legal Process.
4) All Coalition personnel shall be subject to the exclusive jurisdiction of their
Parent States and, they shall be immune from local criminal, civil, and
administrative jurisdiction and from any form of arrest or detention other than by
persons acting on behalf of their Parent States, except that nothing in this
provision shall prevent Coalition Forces personnel from preventing acts of
serious misconduct by Coalition personnel, or otherwise temporarily detaining
Coalition personnel who pose a risk of injury to themselves or others, pending
expeditious turnover to the appropriate authorities of the Parent State. In all such
circumstances the national contingent commander of the detained person shall
be notified immediately.
5) In respect of those Coalition personnel who commit an act or acts in Iraq for
which there are no criminal sanctions in the Parent State, the CPA may request
from the Parent State waiver of jurisdiction to try such act or acts under Iraqi law.
In such cases, no Legal Process shall be commenced without the written
permission of the Administrator of the CPA.
-ааа) нееее, у нас же один есть, который не с этого государства)))
явно с ЛондОна пишет) небось у Чичваркина в винном магазинчике за конторкой сидит набивает) ну, тогда Чич должен тебе хотя бы пиваса налить, а то ты так здесь напрягаешь свой пукан)
Бред сумасшедшего. Чичваркин какой то, винный магазинчик, про пукан речи непонятные. Ты в своём уме, шкальник? А хотяя, сначала "кананал", потом "пукан"...хм, мне кажется, что у тебя фиксация на анале. Что это, это травма детства?
В такие места нужно направлять детей партии единой России
6.02.2018 14:27
- гость -
ну и зачем мне текстовка?
вопрос: освобождены ли военнослужащие, и служащие по контракту (ЧВК) от ответственности за любые преступления на территории Ирака по иракским законам?
да или нет.
6.02.2018 14:24
Геноцид Эклеров
Я о красоте не пекусь, я наслаждаюсь твоими дымными разрывами. Меня устраивает.
А текст извинений - разучи заранее. Ты не круче воронежских ментов.
6.02.2018 14:39
Геноцид Эклеров
ну и зачем мне текстовка?
---
Чтобы доказать, что ты - лживая дешевка.
вопрос: освобождены ли военнослужащие, и служащие по контракту (ЧВК) от ответственности за любые преступления на территории Ирака по иракским законам?
---
О, как заерзал, когда хвост прищемили. Сначала написал:
"США вообще законодательно закрепили невиновность своих контрактников ЧВК за любые преступления на чужой территории " а теперь съехал на "иракские законы".
Там все написано:
All Coalition personnel shall be subject to the exclusive jurisdiction of their
Parent States
По законам родных стран отвечают, а не по иракским.
"изделие ты использованное) "
----
Вот так проявишь заботу и участие, а тебе а ответ нахамят.
Не Паша я. Я серьёзно.
6.02.2018 14:51
- гость -
тю)
какие дымные разрывы, чудило?
я с тебя угораю просто)
6.02.2018 14:55
- гость -
а что там не бьётся между первой и второй цитатами?
первое не противоречит второму.
второе более конкретно.
законодательно закрепили? да.
невиновны? да.
за любые преступления? да. любые иракские законы неприменимы.
на чужой территории? да. Ирак вообще то не США.
и вообще, зачем я с тобой обсуждаю частности?
ты же начал сопли на кулак наматывать, что ЧВК - это бандиты? ты.
я тебе пример амеров показал? показал.
чё тебе еще надо?
6.02.2018 14:51
- гость -
и еще.
какие менты?
какие извинения?
ты о чем лепечешь, олух?
То что летчик настоящий РУССКИЙ СОЛДАТ - факт. Насчет героя не знаю, сильно героического он не совершил, если следовать этой логике, то почему других 40 военных погибших в сирии не наградили звездой. Сугубо мое мнение, спецназ в Беслане, накрывая собой гранаты, чтоб спасти детей - герои, тут летчик проявил себя как настоящий боец - шел до конца, но он никого не спасал, никого не прикрывал, никого не таранил. Просто сейчас звание героя дается больше из политической ситуации, а не за поступок, чем еще больше обесценивается. Награждение Кадырова, да и сейчас, вроде войска выведены, всех примиряем, а тут самолет сбили, да еще и летчик погиб, а на носу выборы... Удивляет другое: 1) почему на разведку, на низкой высоте послали дозвуковой штурмовик, а не беспилотник про которые все уши прожужжали? 2) Почему самолет летел так низко, ведь не так давно шла инфа в сми, что США хотят пзрк поставить в сирию? После сбитого Турцией самолета, вообще должны "на воду дуть" а тут такая халатность или если войска вывели, то по нашим уже стрелять не будут? Разведайте беспилотником и бомбите, как американцы делают, зачем самолеты посылать - непонятно.
6.02.2018 15:02
Геноцид Эклеров
какие дымные разрывы, чудило?
---
Вот эти твои истерики You make my day.
Дешевка лживая, не ерзай.
Всем уже все понятно.
Ну вот наконец-то вывели Геноцидаэклеров на чисту воду. Теперь то видно, что он обычный запутенский тролль, а не просто человек с неправильными мыслями.
Дадут Героя, семье дадут квартиру, пенсию по потере кормильца, пособие какое-нибудь от МО. Главное семья не будет бедствовать.
Ведь сейчас, в отличие от Совка, главная мечта, трата накопления всей жизни - собственная квартира.
6.02.2018 15:11
- гость -
все эти неуместные фразы на английском выдают в тебе экзальтированную еще совсем зеленую школоту...
кого выростили, прости хоспади...
и это, ты себе не льсти) какие истерики, над тобой уссацца можно)
6.02.2018 15:24
- гость -
вот те раз) вроде мило беседовали, и рааааз, на тебе, запутенский тролль...
абидна такое от малолеток слышать... оченна абидна)
Да взяли бы да "продегустировали" хари друг другу, у кого крепче, а у кого треснет.))
Опять уйма бесполых людей-желудков повылазила в каменты. Как можно быть мужчиной-воином - рисковать, сражаться и умирать если надо, в принципе понять не могут. И не надо жалостливого визга "за что погиб" "кого убивал на чужбине" - это не ваш мир. Идите и обсуждайте вон дизайнерскую квартиру с полами или еще какое потребительское лядство.
это не ваш мир
====
это не наша война
Опять уйма бесполых людей-желудков повылазила в каменты.
--------------------
Вам бы воякам и политикам по чаше бы вспоминать откуда деньги на ваши забавы.
И сыновей ВАШИХ бы туда.
Звание Героя РФ майор Филипов заслужил,хоть и посмертно.Выполнял приказ честно,и умер геройски!Светлая ему память! И не надо тут спорить.Как говорится,борщ отдельно,а мухи отдельно.Другое дело,кто,как и зачем отдавал этот приказ.Во время ВОВ сыновья почти всех наших государственных деятелей были на фронте.Вопрос:отправил бы тот же Медведев своего сына,или Путин своего зятя,воевать в Сирию?
6.02.2018 15:34
Геноцид Эклеров
Да, сынок, уж что выросло - то выросло.
Бывает посмотришь - вроде просто глупый человек с глупым ником.
А присмотришься - дешевка лживая, да и только.