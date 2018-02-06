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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к присвоению звания Героя РФ посмертно летчика Су-25 Романа Филипова, который погиб в бою с террористами в Сирии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на российское военное ведомство.

В министерстве напомнили, что боевики сбили из ПЗРК самолет Филипова, когда тот совершал облет зоны деэскалации "Идлиб" для контроля режима прекращения огня. Пилот до последнего держал Су-25 в воздухе и успел доложить командованию, что его атаковали. Летчику пришлось катапультироваться в подконтрольном террористам районе населенного пункта Телль-Дебес.

В сообщении подчеркивается, что Филипов "до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков". После того, как террористы окружили раненого пилота и приблизились к нему на расстояние нескольких десятков метров, "российский офицер подорвал себя гранатой".

В военном ведомстве заверили, что родителям и семье погибшего будет оказана вся необходимая поддержка и помощь.

Подчеркивается, что Филипов был опытным летчиком и не впервые находился в командировке в Сирии. Он блестяще выполнил десятки боевых задач по уничтожению боевиков, а также по сопровождению гуманитарных колонн российского Центра по примирению враждующих сторон. Майор был выпускником Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Командование всегда характеризовало его как перспективного, грамотного и решительного летчика-штурмовика, пользовавшегося заслуженным авторитетом в авиаполку и у подчиненных в эскадрилье.