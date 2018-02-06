Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Человек погиб в результате пожара, случившегося утром 6 февраля в барнаульском "Доме афганцев", сообщают "Вести. Алтай" со ссылкой на слова вице-премьера регионального правительства Андрея Щукина.

Предположительно, погибший — охранник загоревшегося здания. Отмечается, что его тело было обнаружено около 09:00.

Данные о возгорании в "Доме афганцев" поступили в 06:32. Ликвидировать пожар, площадь которого составила около 150 квадратных метров, удалось в 10:28.

Выясняется причина произошедшего.