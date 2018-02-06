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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам, которые работают в российских компаниях за рубежом, получать зарплату в иностранной валюте. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на документ, опубликованный накануне на официальном интернет-портале правовой информации.
Цель закона – обеспечить возможность получения находящимися за пределами РФ гражданами страны зарплаты и других выплат в иностранной валюте.
Документ также предусматривает возможность получения заработной платы в валюте на счета в российских банках для дипломатических работников и граждан, направленных на работу за рубеж федеральными ведомствами.
Ранее, в соответствии с требованиями российского валютного законодательства, резиденты, которые работают за рубежом, могли получать зарплату от своих работодателей лишь в российской валюте на свои счета, открытые в уполномоченных банках.
Комментарии
Ждем очередного скачка $
Как утверждают в Центральном Банке Российской федерации, чистый отток капитала из нашей страны в уходящем году составил в 29 миллиардов долларов. Данную информацию официально подтвердила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
А то не слишком удобно было нашему Трампу зарплату получать-рублями. Мог в любое время засыпаться.
Ура президенту!Наконец-то получу зарплату в целых триста,настоящих долларов!