Фото: e3blog.ru

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам, которые работают в российских компаниях за рубежом, получать зарплату в иностранной валюте. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на документ, опубликованный накануне на официальном интернет-портале правовой информации.

Цель закона – обеспечить возможность получения находящимися за пределами РФ гражданами страны зарплаты и других выплат в иностранной валюте.

Документ также предусматривает возможность получения заработной платы в валюте на счета в российских банках для дипломатических работников и граждан, направленных на работу за рубеж федеральными ведомствами.

Ранее, в соответствии с требованиями российского валютного законодательства, резиденты, которые работают за рубежом, могли получать зарплату от своих работодателей лишь в российской валюте на свои счета, открытые в уполномоченных банках.