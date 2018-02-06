Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Зампред правительства Алтайского края Андрей Щукин во время пожара в "Доме афганцев" в Барнауле руководил процессом спасения музейных ценностей из охваченного огнем здания.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель департамента администрации губернатора и правительства края по информационной политике Андрей Ляпунов.

О произошедшем в "Доме афганцев" доложено губернатору Александру Карлину.

Как сообщает "Алтайская правда", по словам заведующей экспозицией военно-исторического отдела Алтайского государственного краеведческого музея Надежды Ляминой, пока трудно сказать, как сильно пострадали экспонаты, находившиеся в здании.

"Пока не могу комментировать, насколько пострадала экспозиция. Но часть экспонатов удалось спасти, мы будем их вывозить", — отметила она.

Напомним, что масштабный пожар в "Доме афганцев" в Барнауле тушили четыре часа. По имеющимся данным, в результате ЧП погиб человек.

В данный момент устанавливается причина пожара.