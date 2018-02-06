Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Зампред правительства Алтайского края Андрей Щукин во время пожара в "Доме афганцев" в Барнауле руководил процессом спасения музейных ценностей из охваченного огнем здания.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель департамента администрации губернатора и правительства края по информационной политике Андрей Ляпунов.
О произошедшем в "Доме афганцев" доложено губернатору Александру Карлину.
Как сообщает "Алтайская правда", по словам заведующей экспозицией военно-исторического отдела Алтайского государственного краеведческого музея Надежды Ляминой, пока трудно сказать, как сильно пострадали экспонаты, находившиеся в здании.
"Пока не могу комментировать, насколько пострадала экспозиция. Но часть экспонатов удалось спасти, мы будем их вывозить", — отметила она.
Напомним, что масштабный пожар в "Доме афганцев" в Барнауле тушили четыре часа. По имеющимся данным, в результате ЧП погиб человек.
В данный момент устанавливается причина пожара.
Комментарии
-ждем .!
скоро на блошиных рынках Барнаула.
большое поступление товаров.!
Ну прям Щукин-супермен, как он мог спасать, если там работали пожарные? Они такие тушат, а он такой ведро воды на себя вылил, забегает внутрь и спасает? И так несколько раз, пока все не спас?
А кто такой Щукин, чтобы руководить процессом спасения?
Может быть, он просто стоял, а ему отчитывались?
Не стрёмно так по-лошином пиариться? Целую статью забабахали.
А!!!! Я понял,наконец то!!!! Щукин это алтайская копия великого стерха! И по совместительству алтайский бэтмен.
Верный соратник Нашего Губернатора! Сможет, в случае чего, спокойно стать достойным приемником! Ну и за проявленный Героизм, и неустанную заботу о жителях края, я думаю ,что Его можно представить к Государственной Награде?
Иде селфи со спасенным экспонатом? Срочно в студию!