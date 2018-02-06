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Неуправляемая стихия: как тушили загоревшийся "Дом афганцев" в Барнауле

, ИА "Амител", Екатерина Смолихина
Это уже второй пожар с начала года, затронувший историю Барнаула

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Серьёзный пожар произошел утром 6 февраля в здании Союза общественных организаций ветеранов боевых действий в Барнауле. Данные о возгорании поступили в 06:32. Горело внутри здания на первом этаже, после чего огонь добрался до крыши.

Как рассказали в МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Также сообщается об одном погибшем – охраннике. Его тело было обнаружено около 9 часов утра.

Как огнеборцы справлялись с неуправляемой стихией, смотрите в нашем фоторепортаже.

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Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

6.02.2018 12:52
- гость -

Амик,может уже достаточно сегодня об этом событии!

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6.02.2018 13:08
- гость -

почему у пожарных разная форма?

0  0
6.02.2018 15:44
- гость -

Амик,может уже достаточно сегодня об этом событии!

Сколько необходимо, столько и напишут. Иди в школу, сапляк....

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6.02.2018 20:01
- гость -

Что-то здесь не чисто - чему там гореть то.

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