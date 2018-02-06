Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Серьёзный пожар произошел утром 6 февраля в здании Союза общественных организаций ветеранов боевых действий в Барнауле. Данные о возгорании поступили в 06:32. Горело внутри здания на первом этаже, после чего огонь добрался до крыши.
Как рассказали в МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Также сообщается об одном погибшем – охраннике. Его тело было обнаружено около 9 часов утра.
Как огнеборцы справлялись с неуправляемой стихией, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
Амик,может уже достаточно сегодня об этом событии!
почему у пожарных разная форма?
Амик,может уже достаточно сегодня об этом событии!
Сколько необходимо, столько и напишут. Иди в школу, сапляк....
Что-то здесь не чисто - чему там гореть то.