Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Серьёзный пожар произошел утром 6 февраля в здании Союза общественных организаций ветеранов боевых действий в Барнауле. Данные о возгорании поступили в 06:32. Горело внутри здания на первом этаже, после чего огонь добрался до крыши.

Как рассказали в МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Также сообщается об одном погибшем – охраннике. Его тело было обнаружено около 9 часов утра.

Как огнеборцы справлялись с неуправляемой стихией, смотрите в нашем фоторепортаже.