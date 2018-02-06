Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Пожар в "Доме афганцев" в центре Барнаула мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем — такова предварительная причина ЧП.

"По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем", — рассказал порталу Amic.ru представитель регионального главка МЧС России, подчеркнув, что это пока не окончательная информация.

Напомним, что данные о возгорании в "Доме афганцев" поступили в 06:32 6 февраля. Ликвидировать пожар удалось к 10:28.

Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. Также стало известно, что в результате пожара погиб один человек.

На месте ЧП был вице-премьер краевого правительства Андрей Щукин, который руководил процессом спасения ценностей военно-исторического отдела Алтайского государственного краеведческого музея, расположенного в "Доме афганцев".

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.