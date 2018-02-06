Фото: ok.ru

90 лет назад, 5 февраля 1928 года, в селе Павловск родился Геннадий Борунов, художник-живописец, заслуженный художник РСФСР, лауреат премии Алтайского края в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества. Портал Amic.ru вспоминает основные жизненные вехи выдающегося мастера. В искусстве Алтая творчество Борунова занимает исключительное место. Он один из немногих наших современников, кто мощно и цельно выражает в своих произведениях глубинные основы национального самосознания, бережно сохраняя и развивая традиции русской художественной школы, усвоенные им в стенах лучших учебных заведений России.

Биография

Детство и юность Геннадия Борунова прошли в родном селе. Талант живописца он унаследовал от отца. Тот в силу обстоятельств не стал профессиональным художником, однако учился в художественной школе в Барнауле и у талантливого иконописца – переселенца из Псковской губернии Георгия Борунова.

После окончания школы Геннадий Борунов, в стремлении получить художественное образование, поступает в 1946 году в Московское Театральное художественно-техническое училище. В 1949 году он успешно оканчивает заведение. В дальнейшем Геннадий Борунов переехал в Ленинград, где поступил в местное худучилище им. Крамского. Его выпускником художник стал в 1953 году.

А в 1959 году Борунов защищает диплом в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Академии художеств СССР, пройдя здесь большую школу в творческой мастерской Иогансона. Получив образование, Геннадий Борунов вернулся на свою родину, вначале в Павловск, а затем переехал в Барнаул. Он начал работать в творческо-производственном комбинате художественного фонда РСФСР в качестве художника-живописца. Уже в 1950-е годы Борунов участвовал в росписи Покровского собора в краевом центре. В 1964 году его приняли в члены Союза художников СССР. А в 1967 году Геннадия Борунова наградили медалью "За трудовую доблесть".

К 50-летию художника в 1978 году в выставочном зале Союза художников в Барнауле была организована его персональная выставка. Два года спустя Геннадию Борунову присваивается звание заслуженного художника РСФСР. В 1984 году проходит персональная выставка в Новосибирске, а в 1987 году — персональная выставка в Москве, в выставочном зале Союза художников РСФСР. В 1995 году художник стал лауреатом премии алтайского Демидовского фонда. А в 1998 году ему присвоено звание лауреата премии Алтайского края в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества. С 1997 года он стал членом-корреспондентом Петровской Академии наук и искусств. Позднее получил звание почетного гражданина села Павловск. Скончался Геннадий Борунов 14 сентября 2008 года.

Геннадий Борунов избирался делегатом второго, пятого съездов художников СССР и делегатом второго, третьего, четвёртого съездов художников РСФСР. Художник содействовал открытию в селе Павловск картинной галереи, которая ещё при его жизни была реорганизована в музей, носящий его имя.

За творческую и общественную работу художник был награжден медалями "За трудовую доблесть" (1967), "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), "За освоение целинных и залежных земель" (1972), "Ветеран труда" (1987).

Творчество

Мастерство живописца было многогранным, он в одинаковой степени убедителен в разных живописных жанрах — и в портретах своих земляков, и в пейзажах родных павловских полей, Касмалинского бора, и в тематических полотнах, где поднимался до эпического обобщения времени, в котором жил, которое помнил из детства. О многогранности и широте творческих интересов говорят названия работ художника: "Портрет псаломщика", "Элеватор на Оби. Хлеб — фронту", "Председатель Кольцов. Колхозная осень", "Бывший демидовский сереброплавильный завод", "Юрий Кондратюк. Путь к звездам", "Сосны, освещенные солнцем", "Южная ночь. Гурзуф", "Последний благовест", "Памяти Василия Шукшина".

Наиболее существенную часть творчества художника занимает тема земли, крестьянства. Он создавал образы сильных людей, крепко связанных с землёй. Картины, созданные им, считаются классикой изобразительного искусства Алтая.

Читайте также: Павловской картинной галерее присвоено имя заслуженного художника России Геннадия Борунова

Свыше 80 работ художника Борунова находится в собрании Государственного художественного музея Алтайского края. Картина "Отчий дом" находится в Государственной Третьяковской галерее. Работы живописца приобретены музеями Киева, Иркутска, Барнаула, г. Кемерово. Много живописных полотен художника находится в частных коллекциях в России и за рубежом.