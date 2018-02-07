Итальянская кухня наряду с японской стала одной из любимых у россиян. Ответов на вопрос, почему так сложилось, может быть масса, но мы решили не утомлять вас долгими рассуждениями на этот счет, а посоветовать рецепт одного известного итальянского блюда – лазаньи, которую можно очень просто и недорого приготовить дома.
Комментарии
Что такое "балоньезе" и как это приготовить ?
"балоньезе", типа фарш + кетчуп))
Это элементарно ага нельзя готовить блюдо Элементарно - получатся макароны по флотски
Мда...!!! а где бешамель..??? а "балоньезе" напишите как готовить...???? подсказываю процесс занимает 1,5 часа минимум только на него...!!!!
народ не верьте
Всё таки болоньезе, или бешамель?
Дядька ну ты-то должен знать, что один огородный овощ не слаще другого.
Бешамель - этот тот соус, который вначале, который с молоком, а болоньезе в фарш идет
Всё гораздо прозаичнее. Покупаешь банку соуса болоньезе уже с фаршем,банку соуса бешамель и листы лазаньи. Выкладываешь,сверху-сыром и в духовку. Рекомендую листы отварить до полуготовности. Примерная стоимость около 500рублей.
Примерная стоимость около 500рублей.
листов?
вот макароны и макароны а цена за пачку таких листов зашкаливает
Панночка
Примерная стоимость около 500рублей.
листов?
не.Всего блюда. Только маленький противень получается. Листы в районе 160 рублей.
"балоньезе"...
что крестьяне, то и обезьяне...
Да лучше эклеры геноцидить,
чем буржуйскую жрачку готовить.