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Врачи Алтайской краевой клинической детской больницы провели уникальную для региона операцию: они удалили камень из лоханки почки у пятилетней пациентки, пишет "АП" со ссылкой на Минздрав края.

Уточняется, что крупный камень, составлявший 2 сантиметра в диаметре, удалили эндоскопическим путем, не прибегая к полостной операции. В этом и заключалась особенность операции, добавили в ведомстве.

Отмечается, что камень был слишком крупный, чтобы выйти самостоятельно. Это могло привести к гибели почки.

"В Алтайском крае впервые при такой патологии был применен метод эндоскопии, предполагающий меньшую травматичность и менее тяжелый послеоперационный период", – цитирует газета слова врача хирургического отделения больницы Константина Тена.

Отмечается, что девочка смогла ходить спустя всего лишь два дня после эндоскопии.