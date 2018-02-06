Фото: primrep.ru
Врачи Алтайской краевой клинической детской больницы провели уникальную для региона операцию: они удалили камень из лоханки почки у пятилетней пациентки, пишет "АП" со ссылкой на Минздрав края.
Уточняется, что крупный камень, составлявший 2 сантиметра в диаметре, удалили эндоскопическим путем, не прибегая к полостной операции. В этом и заключалась особенность операции, добавили в ведомстве.
Отмечается, что камень был слишком крупный, чтобы выйти самостоятельно. Это могло привести к гибели почки.
"В Алтайском крае впервые при такой патологии был применен метод эндоскопии, предполагающий меньшую травматичность и менее тяжелый послеоперационный период", – цитирует газета слова врача хирургического отделения больницы Константина Тена.
Отмечается, что девочка смогла ходить спустя всего лишь два дня после эндоскопии.
Комментарии
Так я ничего не понял))) Вначале написали,что оперировали НЕэндоскопически,а а потом написано,что методом эндоскопии))) Девочке скорейшего выздоровления!
откуда у пятилетнего ребенка камень 2 см.???
У моих друзей ребёнок родился с нашпигованной камнями почкой. Удалять их было невозможно, пришлось удалить почку - это в два месяца отроду. Благодаря тщательному уходу родителей вырос прекрасный парень.
видимо, это сюрприз природы
так же как с позвоночником ,приехали москвичи провели одну операцию отчитались ,отпраздновали и уехали а наши продолжают резать как свиней -ну не спецов и средств.