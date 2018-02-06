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Работодатель не может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за опоздание на работу из-за сложных погодных условий. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова замруководителя Роструда Ивана Шкловца.

Он уточнил, что перед наказанием у работника необходимо затребовать письменное объяснение. Если опоздание произошло по уважительной причине, сотрудника нельзя привлекать к ответственности.

Шкловец добавил, что сложные погодные условия могут вызвать перебои в работе общественного транспорта, что, в свою очередь, может привести к опозданию работников.

В связи с этим замглавы Роструда отметил, что работодателям нужно учитывать возможное наличие уважительных причин, к которым могут также относиться сложные погодные условия и перебои в работе транспорта.

Агентство добавляет, что синоптики фиксируют рекордный объем осадков, выпавших в регионах Центральной России за последние несколько дней. В большинстве регионов ЦФО дорожные службы, спасатели и энергетики третьи сутки работают в режиме повышенной готовности.