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Работодатель не может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за опоздание на работу из-за сложных погодных условий. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова замруководителя Роструда Ивана Шкловца.
Он уточнил, что перед наказанием у работника необходимо затребовать письменное объяснение. Если опоздание произошло по уважительной причине, сотрудника нельзя привлекать к ответственности.
Шкловец добавил, что сложные погодные условия могут вызвать перебои в работе общественного транспорта, что, в свою очередь, может привести к опозданию работников.
В связи с этим замглавы Роструда отметил, что работодателям нужно учитывать возможное наличие уважительных причин, к которым могут также относиться сложные погодные условия и перебои в работе транспорта.
Агентство добавляет, что синоптики фиксируют рекордный объем осадков, выпавших в регионах Центральной России за последние несколько дней. В большинстве регионов ЦФО дорожные службы, спасатели и энергетики третьи сутки работают в режиме повышенной готовности.
Комментарии
В реальности - проблемы негров шерифа не беспокоят.
в реальности - опаздала на 2 секунды (не шучу) из-за аварии на транспорте , пол-дня писала объяснительные. маразм. начальников много - чем заняться - не знают. чешутся...