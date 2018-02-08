Скоро весна, а значит, пора обновлений. Пожалуй, это отличный повод осуществить давно запланированный ремонт, воспользовавшись хорошим предложением. С 12 февраля по 31 марта в фирменных магазинах KERAMA MARAZZI действуют скидки от 15 до 40% на керамическую плитку, керамогранит и мозаику.
"На улице уже чувствуется приближение весны, солнце начинает греть все теплее, день становится длиннее. В честь приближающейся весны и для тех, кто ждал повода обновить интерьер, KERAMA MARAZZI подготовила специальное предложение с разнообразными скидками, чтобы каждый смог найти для себя подходящее решение", — отмечают в компании.
Серия "Искья" Серия "Авеллино"
старая цена 1762 руб. м² старая цена 1094 руб. м²
новая цена 1233 руб. м² новая цена 656 руб. м²
Серия "Вилла Флоридиана" Серия "Форио"
старая цена 842 руб. м² старая цена 1059 руб. м²
новая цена 716 руб. м² новая цена 741 руб. м²
Серия "Грасси" Серия "Павловск"
старая цена 2266 руб. м² старая цена 1545 руб. м²
новая цена 1926 руб. м² новая цена 1236 руб. м²
Серия "Акация" Серия "Кампьелло"
старая цена 1154 руб. м² старая цена 1065 руб. м²
новая цена 980 руб. м² новая цена 852 руб. м²
Серия "Карнаби-стрит" Серия "Дартмут"
старая цена 889 руб. м² старая цена 1533 руб. м²
новая цена 756 руб. м² новая цена 920 руб. м²
Серия "Агатти" Серия "Прочида"
старая цена 891 руб. м² старая цена 1880 руб. м²
новая цена 757 руб. м² новая цена 1316 руб. м²
Серия "Помильяно" Серия "Сомерсет"
старая цена 1875 руб. м² старая цена 891 руб. м²
новая цена 1500 руб. м² новая цена 534 руб. м²
Серия "Аверно" Серия "Мерлетто"
старая цена 1040 руб. м² старая цена 948 руб. м²
новая цена 728 руб. м² новая цена 806 руб. м²
Серия "Виченца" Серия "Таурано"
старая цена 1102 руб. м² старая цена 1660 руб. м²
новая цена 937 руб. м² новая цена 996 руб. м²
Кроме того, опытные консультанты помогут определиться с выбором материала, рассчитают необходимое количество плитки, а также посоветуют идеальные варианты для отдельно взятого помещения. В фирменных магазинах KERAMA MARAZZI помогут сделать правильный выбор.Еще одна хорошая новость – в фирменных магазинах KERAMA MARAZZI по предоставленным заказчиком размерам разработка дизайн-проекта осуществляется совершенно бесплатно. Возможность увидеть, как будет выглядеть помещение – это хороший стимул и мотивация для предстоящего преображения.
Подробности акции и полный список коллекций, участвующих в ней, следует уточнять у продавцов магазина. В акции не участвуют клей, затирка, крестики и другие штучные товары. На время акции скидки не суммируются.
Фирменный магазин KERAMA MARAZZI в Барнауле:
ул. Малахова, 94 Б
тел. 8 (3852) 27-10-97
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