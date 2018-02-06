Алтайских фермеров продолжают разорять неизвестные, подавая иски в суд о якобы серьезной задолженности по заработной плате. А суды продолжают принимать решения в пользу "работников", не проверяя предоставленную информацию. Самое интересное в том, что участниками этой невеселой истории являются одни и те же лица.

Второй раз по тому же месту

Руководитель хозяйства "Радуга" Владимир Острасть только что добился отмены решения Шипуновского суда взыскать с него задолженность по заработной плате в пользу некоего жителя Новосибирской области Максима Н. в сумме 470 тысяч рублей. А в пятницу, 2 февраля, суд, на этот раз Индустриального района г. Барнаула, вновь выносит решение о взыскании с фермера задолженности по заработной плате в пользу того же гражданина и примерно в том же объеме.

В отличие от первого случая, во втором суд, простите за тавтологию, удосужился связаться с фермером. Правда, уже после вынесения решения.

"Я как раз поднимаюсь в банк, чтобы деньги на счет положить — он же у меня раньше был арестован. Арест сняли, надо платить по зарплате в Пенсионный, налоговую. И тут звонок — здравствуйте, вас суд Индустриального района беспокоит, участок номер 10. В отношении вас принято такое-то решение. Я — как? Оно же было принято в Шипуново. А мне — ничего не знаем, к нам обратился вот такой-то Максим Н, который предоставил документы, что вы ему должны по заработной плате такую-то сумму. Я говорю — да вы информацию-то об этом поищите, уже везде известно, что это мошенничество. Ну, там тут же посмотрели: "Ой, правда, извините", — рассказывает Владимир Острасть корреспонденту Amic.ru.

Дальше, как рассказывает руководитель крестьянского хозяйства, "все закрутилось": "Я тут же пошел к директору нашего банка, тот позвонил в головной отдел. Тут же вызвали полицию, которая приехала к судье, принимавшей решение. И все в течение 10 минут".

Только вот счет хозяйства вновь арестован. А мужчине сейчас вновь надо отправлять в суд заказное письмо с возражением и требованием отменить данное решение: "И я просто не знаю, что теперь делать: надо плату вносить в Пенсионный, налоговую, иначе там пеня пойдет, а счет арестован", — говорит Владимир Острасть.

Ну а самое главное в том, что, как объяснили сельчанину в полиции, подозреваемые в мошенничестве могут таким образом "бомбить" фермеров в любое время и в любой точке, и суды будут на их стороне.

"Я у судьи спрашиваю — а вы на каком основании приняли решение в пользу этого товарища? А мне отвечают — так у них все документы в порядке. А я — как в порядке? Это же подделка. А вы мои документы видели? — Нет. Ну вот как?" - возмущается Острасть.

То ли люди, то ли куклы

Кстати, полиция нашла граждан, от имени которых подавались иски в суд. В частности, "работник", которому якобы должен Владимир Острасть, уже достаточно долго отбывает наказание в местах не столь отдаленных. Остальные — маргиналы.

"Как мне сказали в полиции, этих граждан нашли. По сути, это бомжи. За 1000 рублей они разрешили откопировать свои паспорта, и еще за 1000 рублей на них оформили банковские карты, на которые и переводились деньги с наших счетов. В полиции сказали — да мы их нашли, но взять, мол, с них нечего", — рассказывает Алексей Рымарь, со счета которого по решению суда в январе 2018 года в пользу теперь неизвестно кого сняли 469 тысяч рублей.

По его словам, правоохранители ему четко дали понять, что, скорее всего, с этими деньгами придется попрощаться.

Ездил Рымарь в Алейский суд, где ему удалось встретиться с судьей, выносившей решение. "Она говорит – ну, мол, извините, так получилось. Объяснила, что если сумма долга по заработной плате составляет менее 500 тысяч рублей, то она взыскивается по упрощенной системе".

Владимир Острасть рассказывает, что недавно была попытка снять деньги со счета по такой же схеме еще у одного фермера Хабарского района. Но в этом случае успешно сработала служба безопасности Россельхозбанка, и деньги у крестьянина остались целы.

Напомним, в начале января счета сразу трех фермеров в Хабарском районе Алтайского края оказались обнулены: по решению суда Россельхозбанк, где у крестьян были открыты счета, перевел все средства на счета граждан, заявивших, что проработали у этих фермеров полгода и зарплату не получили. Вот только фермеры утверждают и предоставляют доказательства, что данные граждане у них никогда не работали. Принявших такое решение судей не смутило то, что "работники" из Новосибирской области, а иски в суды подают далеко и от места проживания, и от места "работы". Так, один из исков был подан в суд Алейска, второй — Бийска, третий — в Шипуново.



Не смутила судей и указанная заработная плата "трактористов" и "механизаторов" — около 70 тысяч рублей в месяц, тогда как средняя зарплата для алтайского села – около 15 тысяч рублей.



Ситуация не вызвала вопросов и у Россельхозбанка, хотя в документах стояли неверные данные, а подписи на "расписках" не соответствовали настоящим подписям руководителей фермерских хозяйств, с которыми в банке имели дело неоднократно.



Напомним также, что в ГУВД подтвердили, что заявления от фермеров приняты, делом занимается отдел по экономическим преступлениям.

А вот от Россельхозбанка ответа на запрос по поводу этой ситуации в редакции Amic.ru пока еще не дождались.