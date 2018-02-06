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Лица те же: неизвестные продолжают через суды "бомбить" алтайских фермеров

, ИА "Амител"
Новые случаи взыскания "заработной платы" с фермеров в пользу неизвестно кого произошли в Алтайском крае

Фото: Rostovgazeta.ru

Алтайских фермеров продолжают разорять неизвестные, подавая иски в суд о якобы серьезной задолженности по заработной плате. А суды продолжают принимать решения в пользу "работников", не проверяя предоставленную информацию. Самое интересное в том, что участниками этой невеселой истории являются одни и те же лица.

Второй раз по тому же месту

Руководитель хозяйства "Радуга" Владимир Острасть только что добился отмены решения Шипуновского суда взыскать с него задолженность по заработной плате в пользу некоего жителя Новосибирской области Максима Н. в сумме 470 тысяч рублей. А в пятницу, 2 февраля, суд, на этот раз Индустриального района г. Барнаула, вновь выносит решение о взыскании с фермера задолженности по заработной плате в пользу того же гражданина и примерно в том же объеме.

В отличие от первого случая, во втором суд, простите за тавтологию, удосужился связаться с фермером. Правда, уже после вынесения решения.

"Я как раз поднимаюсь в банк, чтобы деньги на счет положить — он же у меня раньше был арестован. Арест сняли, надо платить по зарплате в Пенсионный, налоговую. И тут звонок — здравствуйте, вас суд Индустриального района беспокоит, участок номер 10. В отношении вас принято такое-то решение. Я — как? Оно же было принято в Шипуново. А мне — ничего не знаем, к нам обратился вот такой-то Максим Н, который предоставил документы, что вы ему должны по заработной плате такую-то сумму. Я говорю — да вы информацию-то об этом поищите, уже везде известно, что это мошенничество. Ну, там тут же посмотрели: "Ой, правда, извините", — рассказывает Владимир Острасть корреспонденту Amic.ru.

Дальше, как рассказывает руководитель крестьянского хозяйства, "все закрутилось": "Я тут же пошел к директору нашего банка, тот позвонил в головной отдел. Тут же вызвали полицию, которая приехала к судье, принимавшей решение. И все в течение 10 минут".

Только вот счет хозяйства вновь арестован. А мужчине сейчас вновь надо отправлять в суд заказное письмо с возражением и требованием отменить данное решение: "И я просто не знаю, что теперь делать: надо плату вносить в Пенсионный, налоговую, иначе там пеня пойдет, а счет арестован", — говорит Владимир Острасть.

Ну а самое главное в том, что, как объяснили сельчанину в полиции, подозреваемые в мошенничестве могут таким образом "бомбить" фермеров в любое время и в любой точке, и суды будут на их стороне.

"Я у судьи спрашиваю — а вы на каком основании приняли решение в пользу этого товарища? А мне отвечают — так у них все документы в порядке. А я — как в порядке? Это же подделка. А вы мои документы видели? — Нет. Ну вот как?" - возмущается Острасть.

То ли люди, то ли куклы

Кстати, полиция нашла граждан, от имени которых подавались иски в суд. В частности, "работник", которому якобы должен Владимир Острасть, уже достаточно долго отбывает наказание в местах не столь отдаленных. Остальные — маргиналы.

"Как мне сказали в полиции, этих граждан нашли. По сути, это бомжи. За 1000 рублей они разрешили откопировать свои паспорта, и еще за 1000 рублей на них оформили банковские карты, на которые и переводились деньги с наших счетов. В полиции сказали — да мы их нашли, но взять, мол, с них нечего", — рассказывает Алексей Рымарь, со счета которого по решению суда в январе 2018 года в пользу теперь неизвестно кого сняли 469 тысяч рублей.

По его словам, правоохранители ему четко дали понять, что, скорее всего, с этими деньгами придется попрощаться.

Ездил Рымарь в Алейский суд, где ему удалось встретиться с судьей, выносившей решение. "Она говорит – ну, мол, извините, так получилось. Объяснила, что если сумма долга по заработной плате составляет менее 500 тысяч рублей, то она взыскивается по упрощенной системе".

Владимир Острасть рассказывает, что недавно была попытка снять деньги со счета по такой же схеме еще у одного фермера Хабарского района. Но в этом случае успешно сработала служба безопасности Россельхозбанка, и деньги у крестьянина остались целы.

Напомним, в начале января счета сразу трех фермеров в Хабарском районе Алтайского края оказались обнулены: по решению суда Россельхозбанк, где у крестьян были открыты счета, перевел все средства на счета граждан, заявивших, что проработали у этих фермеров полгода и зарплату не получили. Вот только фермеры утверждают и предоставляют доказательства, что данные граждане у них никогда не работали. Принявших такое решение судей не смутило то, что "работники" из Новосибирской области, а иски в суды подают далеко и от места проживания, и от места "работы". Так, один из исков был подан в суд Алейска, второй — Бийска, третий — в Шипуново.

Не смутила судей и указанная заработная плата "трактористов" и "механизаторов" — около 70 тысяч рублей в месяц, тогда как средняя зарплата для алтайского села – около 15 тысяч рублей.

Ситуация не вызвала вопросов и у Россельхозбанка, хотя в документах стояли неверные данные, а подписи на "расписках" не соответствовали настоящим подписям руководителей фермерских хозяйств, с которыми в банке имели дело неоднократно.

Напомним также, что в ГУВД подтвердили, что заявления от фермеров приняты, делом занимается отдел по экономическим преступлениям.
А вот от Россельхозбанка ответа на запрос по поводу этой ситуации в редакции Amic.ru пока еще не дождались.


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Комментарии

6.02.2018 15:15
- гость -

Получается, что суды грабят фермеров, а полиция не в силах что либо сделать

0  0
6.02.2018 15:20
- гость -

это аграрный край, как власти не могут понять, что надо защищать тех, на ком край держится. а не на мифическом туркластере

0  0
6.02.2018 15:21
- гость -

нормально ..простите так получилось хааааааа капец

0  0
6.02.2018 15:28
- гость -

Зарплата тракториста 15000! На месте губернатора я бы ушел в отставку

0  0
6.02.2018 15:35
:)

Чё вы смиётеся?
Знаете как судей потом за это ругают?

0  0
6.02.2018 15:36
Митя

6.02.2018 15:28
- гость -
"Зарплата тракториста 15000! На месте губернатора я бы ушел в отставку" Не согласен, заплата губера около 20000000, в месяц, зачем ему уходить? И плевать ему на какого то тракториста

0  0
6.02.2018 15:37
:)


6.02.2018 15:28
- гость -

Зарплата тракториста 15000! На месте губернатора я бы ушел в отставку
____________
Причём, в отчётах фигурируют цифры сопоставимые именно с 70 тыр.
Такое ощущение, что мошенники читают местную официальную прэссу...

0  0
6.02.2018 15:39
- гость -


6.02.2018 15:37


Просто мошэнники везде. Одни пишут статистику, другие прэссу, третьи воруют деньги.

0  0
6.02.2018 15:43
- гость -

6.02.2018 15:36 Митя - Звездобол
Зарплата губера - целых 6 лямов. Правда в год...

0  0
6.02.2018 15:50
- гость -

Судьи, похоже, в доле...

0  0
6.02.2018 15:54
- гость -

Меня, декретницу, уволили когда ребенку было 7 месяцев. Официально работала начальником отдела кадров. Я второй год сужусь. Районный суд и краевой проиграла. Коррупция процветает!!!! А тут прям так всё гладко, что тоже можно задуматься о коррупции.

0  0
6.02.2018 15:55
- гость -

Пусть эти судьи, которые приняли решение и отдают. В следующий раз будут думать чем надо.

0  0
6.02.2018 16:09
- гость -

6.02.2018 15:54 не звизди.

0  0
6.02.2018 16:10
- гость -

6.02.2018 15:54 если аж 2 суда приняли решение не в вашу пользу, наверняка это о чём-то говорит.

0  0
6.02.2018 16:24
- гость -

Не могут взять с бомжей, пусть судьи отдают!

0  0
6.02.2018 17:08
4ugun

Хех...

Странное предложение решения проблемы.
Нужно закрепить за каждым человеком официальный номер мобильного. Которым человек обязан пользоваться. А именно смс на него считается официальным уведомлением которое он принял. В том числе и повесткой. А так же регистрация в этих ваших интернатах может проходить только по этим номерам.

таким образом:
-киви и прочую фигню уже бесконечно не заругаешь
-уведомление от суда точно доходит до порядочного гражданина.

ну и еще куча плюсов.

из минусов

"большой брат следит за тобой"

0  0
6.02.2018 17:34
ГАСпром

В Гос.думе дилетанты, принимают дырявые законы, опираясь на которые дилетанты-судьи выносят неправомерные решения... Что это? Гнилая вертикаль власти, или ОПГ в состав которой входят сотрудники юстиции, или и то, и то вместе взятое? В любом случае, доверия к правоохранительным органам нет, к судебной системе нет, вот и банки дожили до того, что потеряли его... Бывает сам закорючку какую на подписи не так поставишь, дык сотрудники банка, с которыми знаком лично, устраивают лингвистическую экспертизу, а тут... пропустили откровенную фальшь!.. 18 лет строили-строили правовое государство и вот наконец построили.... Откровенно говоря, на прораба всей этой стройки без тошноты в горле смотреть больше невозможно... До руководился.

0  0
6.02.2018 17:36
- гость -

6.02.2018 17:08
4ugun
На меня нет ни одной оформленной симки. И что дальше? Заставите меня её завести? А у какого оератора, по какому закону?

0  0
6.02.2018 17:40
4ugun


6.02.2018 17:36
- гость -

6.02.2018 17:08
4ugun
На меня нет ни одной оформленной симки. И что дальше? Заставите меня её завести? А у какого оератора, по какому закону?
=================================
Речь больше о номере. Оператора можно выбрать самостоятельно.
Заставить завести? Ну паспорта же заставили получить. Закон придумать дело решаемое.

0  0
6.02.2018 17:49
- гость -

6.02.2018 17:40
4ugun
За паспорт я, слава богу, пока что не плачу ежемесячную абонентскую плату, в отличие от номера телефона.

0  0
6.02.2018 17:51
Diver

В плохие лихие 90-е по крайней мере можно было , вместо того, что бы платить налоги и содержать бездельников из полиции, обратиться за помощью к представителям криминала. Они бы без проблем отыскали беспредельщиков наказали их как следует и хоть часть денег бы но вернули. А от этих "защитников" ничего не дождёшься.

0  0
6.02.2018 18:44
- гость -

Надо с судей взыскивать, они не бронированные и денег у них много

0  0
6.02.2018 19:07
- гость -

Судья безголовый вынес решение по машенническому суду, пусть половину долга на себя берет, раз работу качественно делать не умеет.

0  0
6.02.2018 19:37
Абориген

6.02.2018 17:49
- гость -

Ты думай что пишешь - мало ли кто амик читает...

0  0
6.02.2018 19:37
- гость -

В плохие лихие 90-е по крайней мере можно было , вместо того, что бы платить налоги и содержать бездельников из полиции, обратиться за помощью к представителям криминала
---
либо если у той стороны найдутся лучше аргументы, заплатить еще раз)))

0  0
6.02.2018 20:12
- гость -

Абориген )))

0  0
6.02.2018 20:36
Diver


либо если у той стороны найдутся лучше аргументы, заплатить еще раз)))
----
Это вряд ли.

0  0
6.02.2018 20:37
- гость -

либо если у той стороны найдутся лучше аргументы, заплатить еще раз)))
---
Это вряд ли.

0  0
6.02.2018 22:23
Doka

Судьи принимают решения по поддельным документам ... и крайнего искать не надо. Только понесут ли сие "правосудие" ответственность? Можно сразу сказать - нет.

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