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Полиция в Горно-Алтайске задержала 27-летнего мужчину, который металлической трубой повредил автомобиль своего знакомого.
Владелец Hyundai Avante обратился к правоохранителям, сообщив, что злоумышленник повредил стекла, фары, зеркала и элементы кузова машины.
Как отмечают в республиканском МВД, вечером автомобиль потерпевшего был припаркован во дворе многоквартирного жилого дома. Факт повреждения машины был обнаружен около полуночи, когда на транспортном средстве сработала охранная сигнализация.
"Заявитель рядом с транспортным средством увидел горожанина, который наносил удары по кузову автомобиля. Владелец автомобиля выбежал во двор, где между мужчинами произошла драка. В итоге заявитель задержал подозреваемого и сообщил о произошедшем в полицию. В ходе разбирательства подозреваемый признался в содеянном", — уточняют в ведомстве.
Мужчина рассказал, что повредил автомобиль заявителя на почве ревности к своей супруге. По данному факту проводится проверка.
Комментарии
Лучше бы свою бабу на поводке держал, чем чужие авто портить!
Все беды от баб.