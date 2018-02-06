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Полиция в Горно-Алтайске задержала 27-летнего мужчину, который металлической трубой повредил автомобиль своего знакомого.

Владелец Hyundai Avante обратился к правоохранителям, сообщив, что злоумышленник повредил стекла, фары, зеркала и элементы кузова машины.

Как отмечают в республиканском МВД, вечером автомобиль потерпевшего был припаркован во дворе многоквартирного жилого дома. Факт повреждения машины был обнаружен около полуночи, когда на транспортном средстве сработала охранная сигнализация.

"Заявитель рядом с транспортным средством увидел горожанина, который наносил удары по кузову автомобиля. Владелец автомобиля выбежал во двор, где между мужчинами произошла драка. В итоге заявитель задержал подозреваемого и сообщил о произошедшем в полицию. В ходе разбирательства подозреваемый признался в содеянном", — уточняют в ведомстве.

Мужчина рассказал, что повредил автомобиль заявителя на почве ревности к своей супруге. По данному факту проводится проверка.