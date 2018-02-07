В преддверии Дня всех влюбленных те, у кого есть пара, стараются придумать, чем же порадовать свою вторую половину, а различные маркетинговые и аналитические агентства собирают топы лучших подарков на 14 февраля. В число долгожданного, если говорить о девушках, так как праздник в первую очередь интересен все-таки слабому полу, входят ювелирные украшения, ужины в ресторанах, подарочные сертификаты и прочие приятные совсем не мелочи. Но что сделать, если средства на праздник ограничены? На Amic.ru мы собрали несколько идей, которые подойдут для любого бюджета.

Праздник за 500

Не обязательно тратить на подарки в День святого Валентина какие-то баснословные деньги. Чтобы порадовать возлюбленную, вполне хватит 500 рублей. В Барнауле есть ряд магазинов, предлагающих довольно недорогие цветы, покупка розы обойдется вам в 60-100 рублей. В дополнение можно сводить барышню в театр, например, в МТА на спектакль "Обыкновенное чудо", который будут показывать в этот день. Билет можно приобрести за 150-200 рублей. В музкомедии покажут мюзикл "Ромео и Джульетта", попасть на который можно за 200 рублей.

Подойдет для романтического похода и кино: утренние сеансы обойдутся в 120-150 рублей, на вечерний можно пройти за 200. Также провести время вместе можно и в кофейне: за две чашки кофе вы отдадите около 300 рублей, так что и на десерт останется.

Среди недорогих развлечений – поход на каток, где час аренды коньков стоит 100-150 рублей, или посещение зоопарка, стоимость взрослого билета здесь 200 рублей, для студентов – всего 100.

Если девушка любит классическую музыку, можно сходить в филармонию. 14 февраля здесь состоится скрипично-фортепианный концерт "Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!", вход 100 рублей.

Праздник за 1000

Здесь уже больше вариантов. Можно пойти по описанному выше пути, только заменить один цветок на букет – за 21 эквадорскую розу вы отдадите всего 500 рублей, а далее – театр, кино, кофейня или каток. Хотите быть более оригинальным – преподнесите вместо букета гелиевые шары – за 15 штук в магазине попросят 600 рублей.

Если ваша дама любит суши, отпразднуйте День влюбленных дома и закажите сет на двоих, стоимость набора – 500-800 рублей.

А если вы думаете насчет подарка, то в пределах 1000 рублей в крупной сети ювелирных салонов можно купить неплохое серебряное украшение.

Праздник за 1500

Часть этой суммы оставьте на тот же букет, например, 500 рублей, а на оставшееся сводите девушку в кафе, при адекватном подходе к выбору блюд можно спокойно уложиться в 1000. Также можно подарить цветы и сертификат, допустим, в магазин одежды или парфюмерии.

Еще одним хорошим вариантом станет проведение романтической фотосессии: час работы фотографа – примерно 1000 рублей, стоимость этого времени в студии – от 1500.

Тем, кто не боится замерзнуть, можно посоветовать отправиться на экскурсию в питомник хаски – посещение 250 рублей, катание на упряжке – 500 рублей.

Праздник за 2000

Про рестораны, кино и театр мы уже говорить не будем – и так ясно, что этой суммы вполне хватит. Лучше вспомним что-нибудь более необычное. Интересным вариантом станет участие в квесте, в Барнауле их достаточно много и можно выбрать практически любую тематику.

Не так много людей летали на воздушном шаре, так что если вы решите удивить половинку таким образом, вряд ли прогадаете – за привязной полет, когда корзину поднимают на несколько метров от земли, в Барнауле просят по 1000 рублей с человека. Также можно покататься на лошадях: стоимость прогулки верхом начинается от 500 рублей, в санях – 1000.