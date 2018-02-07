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Праздник за 500: рассказываем о бюджетных вариантах проведения 14 февраля

, ИА "Амител", Мария Трубина
Покататься на коньках, подняться в небо на воздушном шаре, поиграть с хаски и другие варианты досуга на День святого Валентина

В преддверии Дня всех влюбленных те, у кого есть пара, стараются придумать, чем же порадовать свою вторую половину, а различные маркетинговые и аналитические агентства собирают топы лучших подарков на 14 февраля. В число долгожданного, если говорить о девушках, так как праздник в первую очередь интересен все-таки слабому полу, входят ювелирные украшения, ужины в ресторанах, подарочные сертификаты и прочие приятные совсем не мелочи. Но что сделать, если средства на праздник ограничены? На Amic.ru мы собрали несколько идей, которые подойдут для любого бюджета.

Праздник за 500

Не обязательно тратить на подарки в День святого Валентина какие-то баснословные деньги. Чтобы порадовать возлюбленную, вполне хватит 500 рублей. В Барнауле есть ряд магазинов, предлагающих довольно недорогие цветы, покупка розы обойдется вам в 60-100 рублей. В дополнение можно сводить барышню в театр, например, в МТА на спектакль "Обыкновенное чудо", который будут показывать в этот день. Билет можно приобрести за 150-200 рублей. В музкомедии покажут мюзикл "Ромео и Джульетта", попасть на который можно за 200 рублей.

Подойдет для романтического похода и кино: утренние сеансы обойдутся в 120-150 рублей, на вечерний можно пройти за 200. Также провести время вместе можно и в кофейне: за две чашки кофе вы отдадите около 300 рублей, так что и на десерт останется.

Среди недорогих развлечений – поход на каток, где час аренды коньков стоит 100-150 рублей, или посещение зоопарка, стоимость взрослого билета здесь 200 рублей, для студентов – всего 100.

Если девушка любит классическую музыку, можно сходить в филармонию. 14 февраля здесь состоится скрипично-фортепианный концерт "Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!", вход 100 рублей.

Праздник за 1000

Здесь уже больше вариантов. Можно пойти по описанному выше пути, только заменить один цветок на букет – за 21 эквадорскую розу вы отдадите всего 500 рублей, а далее – театр, кино, кофейня или каток. Хотите быть более оригинальным – преподнесите вместо букета гелиевые шары – за 15 штук в магазине попросят 600 рублей.

Если ваша дама любит суши, отпразднуйте День влюбленных дома и закажите сет на двоих, стоимость набора – 500-800 рублей.

А если вы думаете насчет подарка, то в пределах 1000 рублей в крупной сети ювелирных салонов можно купить неплохое серебряное украшение.

Праздник за 1500

Часть этой суммы оставьте на тот же букет, например, 500 рублей, а на оставшееся сводите девушку в кафе, при адекватном подходе к выбору блюд можно спокойно уложиться в 1000. Также можно подарить цветы и сертификат, допустим, в магазин одежды или парфюмерии.

Еще одним хорошим вариантом станет проведение романтической фотосессии: час работы фотографа – примерно 1000 рублей, стоимость этого времени в студии – от 1500.

Тем, кто не боится замерзнуть, можно посоветовать отправиться на экскурсию в питомник хаски – посещение 250 рублей, катание на упряжке – 500 рублей.

Праздник за 2000

Про рестораны, кино и театр мы уже говорить не будем – и так ясно, что этой суммы вполне хватит. Лучше вспомним что-нибудь более необычное. Интересным вариантом станет участие в квесте, в Барнауле их достаточно много и можно выбрать практически любую тематику.

Не так много людей летали на воздушном шаре, так что если вы решите удивить половинку таким образом, вряд ли прогадаете – за привязной полет, когда корзину поднимают на несколько метров от земли, в Барнауле просят по 1000 рублей с человека. Также можно покататься на лошадях: стоимость прогулки верхом начинается от 500 рублей, в санях – 1000.

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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.02.2018 07:20
- гость -

Это не наш праздник!

0  0
7.02.2018 07:46
месный

7.02.2018 07:20
- гость -

твой праздник - крещение дуньки кулаковой

0  0
7.02.2018 07:53
- гость -

не усложняйте этот день всего лишь день в календаре

0  0
7.02.2018 07:54
- гость -

О. а мне 14-го страховку продлевать, отличный "праздник".

0  0
7.02.2018 08:51
prosto

а почему статья направлена на то что должен подарить парень, а девушка что же ? так то это не 8 марта)

0  0
7.02.2018 08:53
- гость -

prosto шо? обидно? или где

0  0
7.02.2018 09:00
- гость -

500/1000/1500/2000 рублей.. совсем сдурели?
вывел на улицу. натянул ей капюшон на голову и кинул со спины снежком. пусть радуется, что в капюшоне, а не с полной головой снега и шишкой.

0  0
7.02.2018 09:03
- гость -

романтики

0  0
7.02.2018 09:07
- гость -

Это не наш праздник. У нас праздник "День семьи, любви и верности" отмечается 8 июля.

0  0
7.02.2018 09:32
- гость -

у нас и тот и этот

0  0
7.02.2018 09:52
- гость -

Снова пелотки собирают дань

0  0
7.02.2018 09:55
- гость -

а вам и нравиться отдавать дань

0  0
7.02.2018 10:10
Геноцид Эклеров

говнопразднег....

особенно понравилось утверждение о "празднике" за 2 тысячи: Про рестораны, кино и театр мы уже говорить не будем – и так ясно, что этой суммы вполне хватит.

бгг) бутылка приличного вина в ресторане стоит дороже)

0  0
7.02.2018 10:14
- гость -

да вы прям ценитель)

0  0
7.02.2018 10:15
- гость -

тут прям все в приличном вине разбираются - купил барышне санто стефано, она и рада)

0  0
7.02.2018 10:16
- гость -

да вы прям ценитель)

все элементарно. если дорого, значит приличное.

0  0
7.02.2018 10:27
Геноцид Эклеров

7.02.2018 10:16
- гость -

с алкоголем не всё так линейно.
можно купить хороший дорогой вискарь за пятёру, но вы его пить не станете, его вкус для вас будет необычен.
с вином также.
нужно иметь представление о том, что именно ты покупаешь.

0  0
7.02.2018 10:27
- гость -

7.02.2018 07:46

месный

твой праздник - крещение дуньки кулаковой


интернет-тролль на блатном заговорил ))) ты если выступаешь за гей-парады и пендосовские празднования, то делай это молча, чтоб пустозвонством не воняло

0  0
7.02.2018 10:35
- гость -

да за 50р. можно флакон бояры и фингал под глаз в качестве подарка

0  0
7.02.2018 10:55
- гость -

почему превратили этот праздник во второе 8-е марта?

0  0
7.02.2018 10:55
месный

7.02.2018 10:27
- гость -

схренали я выступаю за гейпарады, с дуба рухнул?

я не виноват что у кого-то проблемы с предметами у которых длинна поболее ширины.

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7.02.2018 11:00
- гость -

Чё за празднег?

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