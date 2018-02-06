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Употребление горячего чая вместе с алкоголем и курением повышает риск развития рака пищевода. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на исследование группы китайских ученых, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine.
Отмечается, что медики в течение девяти лет изучали состояние здоровья и пищевые привычки 456 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет. За это время у них выявили 1731 случай рака пищевода.
Специалисты выяснили, что такая онкология в пять раз чаще встречается у пациентов, регулярно пивших горячий чай и ежедневно употреблявших не менее 15 граммов алкоголя. Также рак пищевода вдвое чаще фиксировался у тех, кто любил пить горячие напитки и курить.
По мнению исследователей, напитки с температурой выше 65 градусов Цельсия наносят внутренним органам термические травмы, что может повышать вероятность онкологии. Медики призывают людей осторожно относиться к слишком горячим жидкостям, особенно при одновременном употреблении их с табаком и алкоголем.
Комментарии
А может все дело в качестве чая?? Предполагалось что листики чая заваренные правильно обладают антиоксидантами и флавионами, принося пользу организму. Но если поместить их в токсичные пакетики и напичкать вкусовой химией, то конечно вред очевиден