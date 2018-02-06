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Более 1100 человек, которые в данный момент находятся в следственных изоляторах в Алтайском крае, смогут принять участие в выборах президента России, которые пройдут 18 марта. Об этом во вторник, 6 февраля, на пресс-конференции рассказал начальник УФСИН России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Валерий Усачев.

По его словам, цифра все время меняется. При этом за последние годы ведомство наработало уже состоявшуюся методику проведения единого дня голосования.

"Около 1100 подследственных могут принять участие в мартовском голосовании. Численность будет меняться до последнего момента. В барнаульском изоляторе будет свой участок. В изоляторе №3 будет переносная урна. В Бийске и Рубцовске в СИЗО также будет работать избирательная комиссия, которая будет следить за ходом голосования", — сказал Валерий Усачев.

По словам главы ведомства, сотрудники, которые будут 18 марта находиться в командировках или на курсах повышения квалификации, уже заранее извещены, какие процедуры нужно соблюсти, чтобы проголосовать не по прописке.

Отметим, что в соответствии со ст. 32 п. 3 Конституции РФ, "не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда". Это значит, что заключенные, осужденные приговором суда на отбывание срока в местах лишения свободы временно, в период заключения не имеют права голосовать.