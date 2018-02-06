Фото: bancaresponsable.com
В России проходит тест сервиса, который позволяет снимать средства с карты на кассе магазина. Согласно одному из вариантов, снять деньги можно будет только при покупке товаров, по другому — без привязки к оплате покупок, пишут "Ведомости".
Издание отмечает, что, в частности, такую услугу тестирует Сбербанк. Сервис собираются запустить во II квартале 2018 года. Возможность предоставления такой услуги изучает и платежная система Mastercard, уже проводившая тесты с рядом банков, включая ВТБ и "Русский стандарт".
Источник газеты, близкий к "Русскому стандарту", рассказал принцип работы технологии Mastercard. По его словам, клиент во время оплаты товара по банковской карте одновременно запрашивает у кассира необходимую сумму наличных, после этого вводит пин-код, а затем банк одобряет покупку и выдачу наличных. Подчеркивается, что запрашиваемая сумма будет ограниченной.
Другой собеседник издания отметил, что Сбербанк тестировал не только вариант Mastercard, привязанный к обязательному совершению покупки, но и другой — без привязки к оплате товара. В итоге Сбербанк посчитал более предпочтительным второй вариант.
Комментарии
...без привязки к оплате товара.
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Это как? Сбербанк планирует принять на работу всех кассиров в магазинах РФ?
А комиссия за снятие в магазине? Чего опять Сбер умалчивает самое основное)
ЗАЧЕМ???? сбер же не продает еду у себя в офисе
банкомат как устройство выдачи нала - умирает как класс.
кроме этого он очень дорог в обслуживании (ПО, наличность, инкассация и прочее)
его дороговизна влияет на стоимость иных услуг банка, которую оплачиваем все мы (даже если не пользуемся банкоматами)
т.о. перспектива - постепенный отказ от банкоматов и внедрение альтернативного способа снятия нала - для тех староверов, которые при получении з/п сразу бегут в ближ банкомат
что опять не так!?
Мошенники радостно потирают руки...
сначала операторов заменили банкоматами
теперь оказывается, что банкомат дорог в обслуживании...
может быть банки вообще не нужны, наличные рулят. даже близкий ядерный взрыв не выведет из строя наличные расчеты
6.02.2018 14:29
- гость -
ЗАЧЕМ???? сбер же не продает еду у себя в офисе
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А кассиру какой профит бесплатно работать банкоматом у Грефа?
пример:
затраты на банкомат - 1000 р/месяц (условно)
а затраты на обнал в кассе МАрии-ра - 500р/месяц
вот и весь расклад
Бред Грефа наяву.
живой кассир - банкомат - удаленное обслуживание в интернете
кассиров уже сокращают
потом банкоматы
после ядерного взрыва деньги не будут нужны - будет натуральный обмен
налом будешь дом отапливать - тут да, есть польза)))
6.02.2018 15:37
- гость -
пример:
затраты на банкомат - 1000 р/месяц (условно)
а затраты на обнал в кассе МАрии-ра - 500р/месяц
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Так кассиру-то с этого какой выхлоп? Он-то с оборота товара з\п получает, а не с количества выданных денег.
6.02.2018 15:40
А кассира кто-то спрашивать будет?
это сговор. пока не купишь на 300 рублей, 200 рублей не снимешь)))
это уже вопрос взаимоотношения мария-ра /кассир - как руководство скажет так и будет
6.02.2018 15:49
- гость -
это уже вопрос взаимоотношения мария-ра /кассир - как руководство скажет так и будет
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Да просто и руководству-то тоже толпы беспонтово страждущих у кассы нафиг не нужны. Товар лежит, кассиры в поте лица бабки выдают, а магазин за свой счёт заказывает доставку денег. Интересное, блин, кино.
и начнется: у меня мелких денег нет, Света сходи разменяй, система висит
ага
6.02.2018 14:11
- гость -
А комиссия за снятие в магазине? Чего опять Сбер умалчивает самое основное)
почему умалчивает - 1 % от суммы, но не менее 150 руб
Я уже забыл, как наличка выглядит. Всё по карте да в онлайне.
Ну, Алтай, жди! Теперь в регионах закрытие офисов сбера пойдёт веселей.
а магазин за свой счёт заказывает доставку денег.
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магазин просто меньше инкассирует - это снижение издержек
Дилетанство. Мастеркард это платежная система, есть еще Виза, Юнионпэй, Мир. Карты выпускаемые банками работают со всеми системами. Поэтому отделять сбер от систем и выделять только одну просто несостоятельно.