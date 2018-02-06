Фото: bancaresponsable.com

В России проходит тест сервиса, который позволяет снимать средства с карты на кассе магазина. Согласно одному из вариантов, снять деньги можно будет только при покупке товаров, по другому — без привязки к оплате покупок, пишут "Ведомости".

Издание отмечает, что, в частности, такую услугу тестирует Сбербанк. Сервис собираются запустить во II квартале 2018 года. Возможность предоставления такой услуги изучает и платежная система Mastercard, уже проводившая тесты с рядом банков, включая ВТБ и "Русский стандарт".

Источник газеты, близкий к "Русскому стандарту", рассказал принцип работы технологии Mastercard. По его словам, клиент во время оплаты товара по банковской карте одновременно запрашивает у кассира необходимую сумму наличных, после этого вводит пин-код, а затем банк одобряет покупку и выдачу наличных. Подчеркивается, что запрашиваемая сумма будет ограниченной.

Другой собеседник издания отметил, что Сбербанк тестировал не только вариант Mastercard, привязанный к обязательному совершению покупки, но и другой — без привязки к оплате товара. В итоге Сбербанк посчитал более предпочтительным второй вариант.