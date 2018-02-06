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Заключенные алтайских колоний смогут уйти в отпуск на 14 дней. В феврале специальная комиссия определит, кто из осужденных на две недели отправится домой к родственникам отдохнуть от тюремных режимов и распорядка дня. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции начальник УФСИН России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Валерий Усачев.

В этом году первые заключенные из колоний Алтайского края, работающие на производстве и имеющие семьи, получат возможность уйти в отпуск. Решение будет приниматься с учетом значимости преступлений и поведения.

"Пока из каждой колонии в отпуск будем выпускать по одному человеку. Эта практика и раньше существовала, но после ряда резонансных преступлений пришлось предоставлять отпуск при колонии. Сейчас мы надеемся на сознательность семей заключенных. Социальный лифт должен работать. Поэтому мы решили взять на себя ответственность и принять такое решение. Естественно, будет контроль, будем оповещать пострадавших о том что, заключенный уходит в отпуск", — рассказал Валерий Усачев.

Как пояснил руководитель регионального ФСИН, в исправительных учреждениях края на данный момент находятся 11 490 человек. В 2017 году 3114 человек подали ходатайство на условно-досрочное освобождение. Суд удовлетворил 2014 ходатайств. Таким образом, количество освободившихся раньше срока увеличилось на 10% за год.

Говоря о работе ведомства, Усачев отметил, что за год не было допущено ни одного инцидента. Безопасность помогают охранять 1555 видеокамер.

Говоря о резонансом деле виновника смертельного ДТП, которое произошло в центре Барнаула в апреле 2017 года и унесло жизни двух человек, Валерий Усачев сообщил, что все процедуры были выполнены с соблюдением нормативных прав. Алексея Бикташева решением Алтайского краевого суда от 28 декабря выпустили на свободу в связи с тяжелой болезнью. Диагноз поставила независимая комиссия. Всего же в прошлом году по такой статье освободились 39 человек. Причем многие из них умерли в последующие несколько дней после решения суда.

Также генерал-майор внутренней службы прокомментировал то, как в колониях содержатся так называемые "вип-персоны". Бывший депутат АКЗС Александр Мастинин в данный момент продолжает находиться на следственных мероприятиях в Москве, а бывший заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов за месяцы, проведенные в колонии в Рубцовске, не проявил себя с негативной стороны.