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Алтайским заключенным дадут право уходить в отпуск на 14 дней раз в год

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Таких счастливчиков определит специальная комиссия

Фото: lawr.ru

Заключенные алтайских колоний смогут уйти в отпуск на 14 дней. В феврале специальная комиссия определит, кто из осужденных на две недели отправится домой к родственникам отдохнуть от тюремных режимов и распорядка дня. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции начальник УФСИН России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Валерий Усачев.

В этом году первые заключенные из колоний Алтайского края, работающие на производстве и имеющие семьи, получат возможность уйти в отпуск. Решение будет приниматься с учетом значимости преступлений и поведения.

"Пока из каждой колонии в отпуск будем выпускать по одному человеку. Эта практика и раньше существовала, но после ряда резонансных преступлений пришлось предоставлять отпуск при колонии. Сейчас мы надеемся на сознательность семей заключенных. Социальный лифт должен работать. Поэтому мы решили взять на себя ответственность и принять такое решение. Естественно, будет контроль, будем оповещать пострадавших о том что, заключенный уходит в отпуск", — рассказал Валерий Усачев.

Как пояснил руководитель регионального ФСИН, в исправительных учреждениях края на данный момент находятся 11 490 человек. В 2017 году 3114 человек подали ходатайство на условно-досрочное освобождение. Суд удовлетворил 2014 ходатайств. Таким образом, количество освободившихся раньше срока увеличилось на 10% за год.

Говоря о работе ведомства, Усачев отметил, что за год не было допущено ни одного инцидента. Безопасность помогают охранять 1555 видеокамер.

Говоря о резонансом деле виновника смертельного ДТП, которое произошло в центре Барнаула в апреле 2017 года и унесло жизни двух человек, Валерий Усачев сообщил, что все процедуры были выполнены с соблюдением нормативных прав. Алексея Бикташева решением Алтайского краевого суда от 28 декабря выпустили на свободу в связи с тяжелой болезнью. Диагноз поставила независимая комиссия. Всего же в прошлом году по такой статье освободились 39 человек. Причем многие из них умерли в последующие несколько дней после решения суда.

Также генерал-майор внутренней службы прокомментировал то, как в колониях содержатся так называемые "вип-персоны". Бывший депутат АКЗС Александр Мастинин в данный момент продолжает находиться на следственных мероприятиях в Москве, а бывший заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов за месяцы, проведенные в колонии в Рубцовске, не проявил себя с негативной стороны.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

6.02.2018 15:26
- гость -

а отпускных сколько начислят? за наш счёт

0  0
6.02.2018 15:29
- гость -

Прикольно. А когда простым и ни в чём не виноватым людям можно будет?

0  0
6.02.2018 15:35
- гость -

тут неделю то не выпросишь своих законных

0  0
6.02.2018 15:39
Vanadiy2014

По хорошему, за ненасильственные и не групповые преступления вообще не следует давать сроки, не то, что отпуск предоставлять.
Можно, при желании осуждённого и готовности и желания тех, кто готов взять над ними шефство, после компенсации материального и морального ущерба, оставлять на поруки с браслетом.
Определённый адрес и 100 метров вокруг него. Шефствующие, например родственники, содержат осуждённого. Если осуждённый выходит за разрешённые пределы, докучает соседям, то отправляется в камеру.

0  0
6.02.2018 15:41
- гость -

кто ванадия выпустил? где поруки его

0  0
6.02.2018 15:43
- гость -


6.02.2018 15:41
- гость -
он с браслетом дома сидит)

0  0
6.02.2018 15:49
- гость -

моднячий с браслетом

0  0
6.02.2018 15:58
- гость -

такое впечатление, что это конкретно под кого-то лепится... кому-то "нужному" срочно на свободу надо, а за 14 дней и из страны свалить можно при большом желании и возможности.

0  0
6.02.2018 16:03
- гость -

такое впечатление, что это конкретно под кого-то лепится
-------

Да понятно, что простому зк такое не светит.

0  0
6.02.2018 16:03
- гость -


6.02.2018 15:39
Vanadiy2014

... Шефствующие, например родственники, содержат осуждённого...
__________
Какая прэлесть.
Сам себя содержать он не в состоянии, конешно...

0  0
6.02.2018 16:07
Vanadiy2014

Какая прэлесть.
Сам себя содержать он не в состоянии, конешно...

Разумеется, не в состоянии, если у него ограничение свободы и передвижения. Если каким-то чудом после компенсации ущербов у него остаются накопления или активы, которые можно продать, то в таком случае и сам себя может содержать. Незачем этим нагружать родню или налогоплательщиков.

0  0
6.02.2018 16:12
гость

Да вы их еще на санаторно-курортное лечение отправляйте и прочее им же бедняжкам там так сложно

0  0
6.02.2018 16:14
- гость -

По хорошему, за ненасильственные и не групповые преступления вообще не следует давать сроки
--------------

Кто тут ванадия в президенты предлагал? Это же получается, что коррупционеров и воров садить нельзя? Как такое примут пойду учиться на телефонного мошенника

0  0
6.02.2018 16:19
гость

кто больше заплатит - тот и в отпуск пойдет!!!
Опять коррупция!

0  0
6.02.2018 16:29
- гость -

У комиссии появляется коррупционный мотив. За кого дадут, того и отпустят

0  0
6.02.2018 16:56
гость

офигеть

0  0
6.02.2018 17:00
Vanadiy2014

6.02.2018 16:14
- гость -

Это же получается, что коррупционеров и воров садить нельзя?

Почему нельзя? Если не находится желающих взять на поруки, вор идёт в тюрьму. А если у тебя угнал вор мопед, но его поймали, он тебе вернул за него деньги, компенсировал моральный ущерб, с которого ты можешь купить ещё мопед. То на кой его садить, если родня согласна обеспечивать бестолоча? Из зоны он выйдет толи прожженым зэчарой, толи бедолагой с испорченной психикой. Обществу это надо? А так, с браслетом, ему за этот мопед родня года 2 будет так нервы трепать, что второй раз он на дело не пойдёт.

1  0
6.02.2018 17:30
- гость -

Vanadiy2014, за мопед, если впервые, никто реального срока и не даст. А вот что делать с серьёзными жуликами и ворами? Например, полковника Захарченко отпустить?

0  0
6.02.2018 17:35
- гость -

допустим, бобж берет на поруки кого-то. тот сбегает. бомж отправляется в тюрьму

0  0
6.02.2018 17:51
- гость -


6.02.2018 17:35
- гость -
Для бомжа это большая радость. Больше не нужно думать где жить и что жрать, всё бесплатно предоставит государство

0  0
6.02.2018 18:32
Vanadiy2014

А вот что делать с серьёзными жуликами и ворами?

Для таких нужно применять такие нормы, как изъятие в пользу государства денег и имущества, которое приобретено на доходы, превышающие официальные. И для самого жулика и для его родственников, и для тех, кто готов взять его на поруки. Жулику остаётся квартира, дача, гараж с тойотой и 10000$. С этих остатков он компенсирует ущерб пострадавшим. А дальше, если он настолько талантливый жулик, что проворачивал всё в одиночку (иначе - тюрьма), то пусть находится под домашним арестом лет 10 с пожизненным запретом на определённые виды деятельности. Что в этом плохого?

0  0
6.02.2018 22:14
Doka

Что плохого - вообще то, лишение свободы - это и есть наказание (за "добрые" дела), а ему поощрение... где логика?

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