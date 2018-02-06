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"Почта России" намерена открыть несколько новых отделений в Алтайском крае в течение 2018 года, заявил на встрече с губернатором Александром Карлиным заместитель гендиректора госкомпании Михаил Волков.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, представитель почтовой службы и глава края обсудили вопросы повышения качества жизни населения за счет открытия дополнительных отделений "Почты России" в новых микрорайонах.

По словам Михаила Волкова, "Почта России" намерена в 2018 году открыть несколько мини-отделений в Барнауле в районах активной застройки.

"В текущем году в Алтайском крае мы планируем открыть несколько отделений, в том числе и в развивающихся туристических районах региона, например, в туристско-рекреационном кластере "Белокуриха", который ежегодно посещает около четверти миллиона туристов. Для оперативного размещения отделений будем сотрудничать с правительством региона с учетом определения территорий, где это наиболее необходимо", — сказал представитель госкомпании.

Александр Карлин, в свою очередь, подчеркнул, что почтовые отделения — это не только средство коммуникации.

"Почта глубоко укоренилась в национальной культуре. В новых микрорайонах мы должны создавать почтовые отделения с современными услугами — такого же уровня, как в новых микрорайонах Москвы и других современных мегаполисах. Развитие почтовых услуг в городах, в том числе предоставление высококачественных услуг интернет-торговли, отчасти позволит компенсировать затраты на содержание почтовых отделений в сельской местности", — подчеркнул глава региона.