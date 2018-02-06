Кандидат в президенты от партии "Коммунисты России" посетит Алтайский край с предвыборным визитом. Об этом корреспонденту портала Amic.ru сообщили в центральном комитете партии.

"Товарищ Сурайкин планирует приехать в Алтайский край примерно с 15 по 20 февраля", — сообщили Amic.ru в аппарате.

Детали его визита пока неизвестны.

Максим Сурайкин является председателем центрального комитета партии "Коммунисты России".

Он пока не получил регистрацию на выборы, это должно произойти в ближайшие дни. Центризбирком уже заканчивает проверку собранных подписей в поддержку выдвижения Сурайкина.

Но кандидатом он считается с момента выдвижения и, как и все остальные, уже активно ведет свою избирательную кампанию.

Любопытно, что 12 февраля в регион приедет еще один коммунистический кандидат — выдвинутый от КПРФ Павел Грудинин.

Считается, что партия "Коммунисты России" создана как спойлер КПРФ. Сами "Коммунисты России" называют себя их альтернативой.

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На данный момент в выборах участвуют восемь кандидатов. Двое уже зарегистрированы: Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ). Еще шестеро в ожидании регистрации: действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз").

Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года.