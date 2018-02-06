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Центробанк РФ отозвал во вторник, 6 февраля, лицензию у тюменского Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР). По данным отчетности на начало 2018 года, он занимал 322-е место в банковской системе страны, пишет ТАСС со ссылкой на регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 6 февраля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Сибирский банк реконструкции и развития <...> город Тюмень", — цитирует агентство сообщение.

Подчеркивается, что резкое ухудшение финансового положения кредитной организации связано с осуществлением в конце января крупных сделок с ценными бумагами для того, чтобы заменить ликвидные активы заведомо безнадежными, а также с пропажей из кассы крупной суммы.

ЦБ РФ применял к банку меры надзорного реагирования, включая введение ограничения и запрет на привлечение вкладов. Решение об отзыве лицензии было принято из-за неисполнения банком законов, значения нормативов достаточности капитала ниже 2%, снижения размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, подчеркивает регулятор.

В соответствии с приказом Центробанка в тюменском банке назначили временную администрацию сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.