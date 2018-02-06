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Губернатор Алтайского края Александр Карлин и начальник Западно-Сибирской железной дороги Анатолий Регер подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие три года. Согласно документу, компания "РЖД" намерена инвестировать в инфраструктуру региона только в 2018 году около 3 миллиардов рублей.

В прошлом году холдинг вложил в развитие железнодорожной инфраструктуры на территории края более 2,3 млрд рублей и намерен сохранить такой объем инвестиций в 2018 году.

Как сообщил губернатор Карлин, на организацию пассажирских перевозок железнодорожным транспортом предусмотрено 502 миллиона рублей, в том числе на компенсацию потерь в доходах пригородной компании от государственного регулирования тарифов — 297 миллионов рублей и на приобретение 4 пассажирских вагонов — 205 миллионов рублей.

В РЖД в текущем году планируют выполнить модернизацию 30 километров ж/д полотна. Большой комплекс работ будет проведен в Заринске, где состоится капитальный ремонт пассажирской платформы и благоустройство привокзальной площади и пешеходного моста.