Стартовал последний месяц зимы, и времени покататься по горным склонам остается всё меньше.
Предлагаем вам полюбоваться на прекрасную половину человечества, покоряющую снежные вершины.
Фото красавицы @elena_yashchinko! Хочешь, чтобы выложили твое фото? Отмечай нас @geshgirls и #geshgirls . . . . . . . . #geshgirl #girl #instagram_gesh #insta_gesh #gesh #geshnow#sheregesh #snow #mountains #paradise #life #ski#snowboarding #геш #шерегеш #счастье #sport #active#природа #зима #гештемада #shershavel #shereland
Мороз на улице — не повод плакать об этом и прятаться дома! 🌬 Так и зима пройдёт, не заметим. А как же мы ее ждали, как ждали горнолыжный сезон, вспомните! ❄️ ⠀ Лично я предпочту одеться потеплее и отправиться на гору! Тем более в мороз всегда ярко светит солнце и отличное настроение! ☀️ А особая структура снега позволяет проверить сноуборд, навыки и характер намного быстрее чем в пухлом снегу! 🏂 ⠀ Конечно, организм может жаловаться на ваш энтузиазм и инициативу в холода, поэтому позаботьтесь о нем заранее.☝🏽 ⠀ Что касается рук, от себя советую выбирать именно варежки, а не перчатки, в них удобнее катать и значительно теплее! Да и просто, они более стильные! 👌🏽 ⠀ Я обожаю свои варежки из коллекции @bonusgloves , и если кому-то захотелось такие же — вам от меня маленький бонус 🎁: по промокоду Soldatenko.Anastasia скидка 10% на весть стафф от @terrorsnow для катания! От варежек и шапок до сноуборда и ботинок!🏂⛷ ⠀ Photo: @cppzone ___________________ #terrorsnow #bonusgloves #snowboarding #sheregesh #gesh #maxbus #шерегеш #геш #instagesh #snowboard #geshgirls #snow #snowboard_world #russia #siberia ⠀
🎶clueless kit — not you (feat. køra)🎶 ⠀ Привет! Сегодня хочу немного рассказать про #Шерегеш Всем сибирякам, да и просто любителям горного туризма, этот горнолыжный курорт хорошо знаком, но многие впервые слышат это название. ⠀ 🏔Шерегеш – это один из самых популярных горнолыжных курортов России (4️⃣четвёртый после Красной Поляны, Домбая и Приэльбрусья). 🏔Расположен в Западной Сибири, на юге моей родной Кемеровской области, в регионе Горная Шория (на стыке Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау — это один из 200 регионов мира, имеющих глобальное экологическое и рекреационное значение). 🏔Сезон начинается в ноябре и заканчивается в мае, а в апреле здесь проходит фестиваль #GrelkaFest, главным событием которого каждый год становится массовый спуск в купальниках👙 (абсолютный рекорд — 1498 полуголых райдеров😃). 🏔Общая протяжённость трасс – более 35 км (совсем скоро станет ещё больше, после открытия Мустага). Трассы всех разновидностей, для райдеров любого уровня, подъёмники тоже всех видов. 🏔В этом году появилась возможность вечернего катания. Из минусов остаются только труднодоступность (далеко от аэропорта и крупных городов) и проживание (в отелях у горы дорого, приходится снимать квартиры в посёлке). 🏔Стоимость: ски-пассы 1200/1400 ₽, разовые подъёмы 100-200₽ на креселки и гондолы и 30-40₽ на бугели. Средний чек в местных кафе/барах – 800₽/чел. ⠀ Приезжайте катать в Геш!🤗 #sheregesh_fm
Комментарии
а где красавицы?
они в Голливуде
четвертая, которая блонди, ничё так)
Это все конечно прикольно, но симпатичных девушек из всей подборки только две. Первая, простите, кхм.. накладывать столько косметики, чтобы покататься на скейте - в общем, жесть. У второй вообще лицо за очками спрятано. На 5-м фото просто ноги, причем ниже колена,в штанах и отинках. А высунутый язык в отражении в очках - ну да, кривляние - стандарт красоты. Красавиц вокруг много, но данную подборку для амика по ходу делала девочка, причем не с лучшим вкусом.
А расскажите,пожалуйста, сколько стоит сгонять на выходных отдохнуть в Шерегеш. Что-то думается,что этот отдых не многим доступен.
7.02.2018 10:29
- гость -
для начала погугли цену на снарягу и успокойся.
просто вышли рабочие места проветрить