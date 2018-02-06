Доследственную проверку проводит следственный отдел по Октябрьскому району города Барнаула СУ СК РФ по Алтайскому краю по факту гибели человека в пожаре в "Доме афганцев". Об этом сообщила помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

Напомним, пожар в здании по проспекту Комсомольскому, 73-б произошел сегодня, 6 февраля, около 6 часов 30 минут. Во время тушения на втором этаже было обнаружено тело человека. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего пожара и личность погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщила Чеснокова.