С приближением весны оживает не только природа, но и культурная жизнь города. Рассказываем, какие звезды посетят краевую столицу в феврале и марте.

8 февраля

В этот день в филармонии пройдет концерт звезды мирового блюза, американского музыканта Кори Харриса, входящего в верхнюю пятёрку живых легенд этого жанра. Как пишут в филармонии, его первый альбом вышел в 1997-м на самом престижном блюзовом лейбле Alligator records. В 2003-м он был одним из немногих, кто принимал участие в документальном сериале Мартина Скорсезе "Блюз".

11 февраля

Краевую столицу в рамках тура посетит российская фолк-рок-группа из Санкт-Петербурга "Тролль Гнет Ель". В этом году команде музыкантов исполняется 18 лет. Свой день рождения они отметят, путешествуя по городам России.

13 февраля

В рамках программы "Органисты европейских соборов" в Барнаул приедет профессор Академии им. Э.Грига, титулярный органист Кафедрального католического собора Бергена норвежский музыкант Карстейн Аскеланд.

15 февраля

В новом концертном туре 15 февраля артист ДиДюЛя со своей группой представит барнаульским поклонникам своего творчества мелодии в жанре фолк и фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж в оркестровом звучании. Зрители увидят обновленный состав музыкантов – в группе появились скрипки, альты, виолончель и контрабас. Как рассказали организаторы мероприятия, это позволило концерту зазвучать по-новому, по-особенному и с наибольшей полнотой раскрыть красивый мелодизм гитарных тем.

16 февраля

16 февраля в театре музкомедии выступят Сергей Шакуров, Мария Аронова и Михаил Полицеймако. Артисты привезут в краевую столицу спектакль "Маленькие комедии". Как рассказывают организаторы, это будет настоящий фейерверк эмоций, атмосфера праздника — актерского, режиссерского, зрительского, которые не отпустят еще очень долго.

В двух смешных историях, рассказанных Чеховым и продюсерским центром "ОАЗИС", гротескный, абсурдный диалог персонажей перерастает в дуэль, которая становится поединком сердец. В спектакле, поставленном Алексеем Кирющенко, одним из лучших комедиографов наших дней, зрителей привлечет динамичная интрига и разнообразие проявлений человеческих качеств — от тяжеловесного хамства к проникновенной лирике.

17 февраля

Народный артист России Владимир Винокур и театр пародий под его руководством 17 февраля на сцене театра музкомедии предстанут перед зрителями со своей программой "Приходите, посмеемся!".

18 февраля

Барнаул посетит органист Кафедрального собора Кольмара Хайнрих Вальтер. Французский музыкант считается одним из известнейших концертирующих исполнителей мира и автором множества транскрипций для органа симфонических произведений. Обучался в Государственной Высшей школе музыки во Фрайбурге. Играет в концертах и участвует в фестивалях на всех континентах. Профессор Кафедры органной интерпретации в Государственной Высшей школе музыки во Фрайбурге, Высшей школе в Роттенбурге и Евангелической Высшей школе в Хайдельберге.

В программу концерта войдут произведения Иоганна Себастьяна Баха и Феликса Мендельсона.

В этот же день в краевой столице выступит группа КняZz. Музыканты презентуют свой новый альбом "Узники долины снов". Зрителей ждут известные композиции команды и бессмертные хиты легендарной группы "Король и Шут". Мероприятие пройдет в клубе "Фараон".

20 февраля

Группа "Би-2" готовится презентовать свой новый альбом "Горизонт событий", с которым команда приедет в Барнаул 20 февраля. Кроме новых песен музыканты обещают исполнить на сцене краевой столицы свои хиты.

Напомним, что в сентябре группа "Би-2" выпустила десятый, юбилейный альбом "Горизонт событий". Несколько песен публике были представлены ещё до релиза альбома: это синглы "Лайки" и "Лётчик", композиция "Виски", записанная с американским певцом Джоном Грантом, а также мгновенно ставшая хитом совместная работа "Би-2" и Oxxxymiron "Пора возвращаться домой".

Зрителей ждут оригинальная сценография, световое и видеошоу, разработанные специально для новой программы. Выступление состоится во Дворце зрелищ и спорта.

21 февраля

Танцоры театра "Искушение" из Санкт-Петербурга привезут в Барнаул уникальное и единственное в России шоу под дождем, которое получило название "Признание в любви-2", состоящее из лучших спектаклей коллектива.

Шоу представляет собой переплетение хитовых музыкальных композиций и разностилевых танцевальных номеров, включающих как классические партии, так и современные направления с акробатическими трюками. Мероприятие пройдет в театре музыкальной комедии.

27 февраля

В конце февраля на одной из лучших концертных площадок Барнаула, в театре драмы, эпатажная Лолита исполнит свои хиты и новые песни.

28 февраля

28 февраля в театре музкомедии Нина Чусова, Елена Воробей, Анна Невская, Дмитрий Миллер и Михаил Полицеймако покажут барнаульцам авантюрную комедию "Мужчина с доставкой на дом". По сюжету, взбалмошная и непредсказуемая в своих поступках Марго, преследуя личные интересы, сама того не ведая, наилучшим образом устраивает судьбы всех героев пьесы. Дом превращается в место, где постоянно происходят шутливые недоразумения, а смешные диалоги между героями позволяют зрителям смеяться от души. А как заканчивается эта история, в которой все герои ищут свои вторые половинки, узнаете, посмотрев спектакль.

Также 28 февраля барнаульцев ждет большой тур шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ. Мероприятие пройдет в театре драмы. Зрителей ждет самая масштабная танцевальная революция, которая станет новой точкой отсчета в истории легендарного проекта.

1 марта

1 марта в Барнауле во Дворце спорта состоится премьера нового ледового шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда". Барнаул посетят такие звезды, как Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина и многие другие.

4 марта

В филармонии выступит американский саксофонист Джесси Джонс-младший, считающийся одним из самых известных джазовых музыкантов и шоуменов США. Блистательный исполнитель на саксофоне и флейте, он виртуозно владеет вокальным приемом, который называется скет. Это своеобразный быстрый речитатив. Концерты Джонса-младшего – это не просто исполнение музыки, это яркое шоу, включающее участие зрителей. Музыкант не только мастерски исполняет свои саксофонные партии, но и успевает балагурить, танцевать, шутить и фотографироваться со всеми желающими. В Барнауле его компаньонами на сцене будут: Асхат Сайфуллин – контрабас, Евгений Серебренников – фортепиано, Евгений Суворов – ударные.

5 марта

В марте 2018 года любителям рок-музыки представят вторую часть тура "Классическая Ария". Известная группа, запустившая этот проект еще в 2015 году, обещает своим поклонникам в 2018-м обновленный сет-лист, проверенные временем хиты, которые впервые прозвучат с симфоническим оркестром, а также детально переработанную сценографию.

За оркестровые аранжировки будет отвечать великолепный Кирилл Уманский, а за дирижёрский пульт встанет Ульф Ваденбрандт из Швеции.

6 марта

6 марта на сцену ДК "Сибэнергомаш" выйдет легенда русского рока – группа "Калинов мост". Музыканты отпразднуют в краевой столице 20-летие альбома "Оружие". В 2018 году Дмитрий Ревякин и группа "Калинов мост" отправятся в большой гастрольный тур – в честь юбилея альбома музыканты выступят в десятках городов и подарят поклонникам ностальгические воспоминания.

8 марта

8 марта барнаульскую публику с Международным женским днем поздравят сразу двумя легендарными балетами. Первый – по сказке Шарля Перро "Золушка", музыка Сергея Прокофьева, а хореография Хасана Усманова.

Как рассказывают в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт", идея балета-феерии по известной сказке французского писателя Шарля Перро родилась у Прокофьева зимой 1940 года. Трагические события войны на какое-то время отвлекли композитора от создания партитуры. Тем не менее уже в 1943 году в Перми, куда был эвакуирован Кировский театр, "Золушка" была завершена при непосредственном участии либреттиста Николая Волкова и балетмейстера Константина Сергеева.

Вторым балетом станет "Лебединое озеро", музыка Петра Чайковского, хореография Мариуса Петипа, в редакции Хасана Усманова. Показы пройдут в театре драмы в 15:00 и 19:00.

Эти шедевры хореографии в Барнаул привезет молодая, но успешная московская труппа танца "Классический Русский балет", которая помимо выступлений на столичных сценах, активно гастролирует по России и за рубежом. Спектакли "Классического Русского балета" с успехом были встречены зрителями Екатеринбурга, Киева, Одессы, а также публика с воодушевлением принимала труппу в Финляндии, Японии, Испании, Израиле, Австрии, Германии, Греции и др.

9 марта

9 марта 2018 года в Барнауле пройдет вторая часть фестиваля "Дискотека 90-х". Это будет трехчасовой музыкальный марафон, участники которого просто "взорвут" танцпол Дворца зрелищ и спорта. На сцену выйдут группы "КАР-МЭН", "Комбинация", "Технология", "Божья коровка", а также исполнители Игорёк, Сергей Чумаков. Напомним, что первая часть фестиваля, которая прошла в 2017 году, вызвала небывалый ажиотаж среди барнаульцев и собрала сотни положительных отзывов.

11 марта

Российская рок-группа, образованная в 2000 году в Татарстане, "Анимация" и ее лидер Константин Кулясов выступят в барнаульском клубе "Фараон".11 марта коллектив исполнит все свои самые лучшие хиты, проверенные временем.

16 марта

Певица, чье творчество называют "грубой женской романтикой", Слава выступит на барнаульской сцене с новыми песнями и полюбившимися хитами. За 15 лет творческой деятельности она стала неоднократным обладателем премии "Золотой граммофон", лауреатом фестиваля "Песня года", награждена премией "Шансон года 2015", многократно получала призы от музыкальных каналов "МУЗ-ТВ", RU.TV, MTVRussia и RUSIANMUSICBOX, а также выпустила 4 альбома, более 17 клипов и снялась в нескольких кинокартинах.

17 марта

Одно из самых рейтинговых комедийных шоу канала ТНТ – Stand Up – пройдет в Барнауле с новой программой. Позитивные и очень талантливые ребята приедут рассмешить жителей краевой столицы своими шутками и приколами. На сцену выйдут Стас Старовойтов, Алексей Щербаков, Виктор Комаров, Елена Новикова. Организаторы мероприятия обещают искромётный юмор, сотни улыбок, смех до слёз и до колик в животах – это именно то, что ждёт зрителей Большого Stand Up концерта в Барнауле.

19 марта

19 марта для жителей и гостей Барнаула прозвучат оригинальные голоса всемирно известной группы Enigma. Коллектив посетит Барнаул в рамках большого мирового турне Return ("Возвращение") 2017—2018.

Напомним, что Enigma — известный студийный проект, получивший мировое признание. На протяжении многих лет слушатели наслаждаются его завораживающими композициями и великолепными голосами исполнителей. Это проект, подаривший миру ни с чем не сравнимую сказочную музыку. И вот впервые вокалисты группы предстанут перед зрителями в живом шоу.

Golden Voices Of Enigma — не имеющее аналогов представление группы Enigma, сопровождающееся современными спецэффектами и инсталляцией. В программе прозвучат известные хиты и новые композиции, написанные специально для мирового турне группы.

20 марта

Представители российской тяжелой сцены, музыканты группы STIGMATA готовятся представить свой новый альбом "Мainstream?" в Барнауле. Концерт состоится 20 марта в клубе CHE GUEVARA (Красноармейский, 47а).

22 марта

Женщина-эпоха, яркая, эпатажная, харизматичная и любимая миллионами поклонников певица Ирина Аллегрова 22 марта приедет в краевую столицу с праздничным концертом "МОНО...". Премьера этой программы состоялась в марте 2017 года в спорткомплексе "Олимпийский", а теперь услышать ее могут и барнаульцы. Концерт пройдет во Дворце спорта. Начало в 19:00.

23 марта

23 марта в Барнауле пройдет по-настоящему шикарное и единственное выступление коллектива Artik&Asti. Со сцены ДК "Моторостроителей" прозвучат все хиты исполнителей, которые многие так любят слушать по радио и в клубах. Теперь же у барнаульцев появится возможность послушать любимые песни в живом исполнении.

25 марта

25 марта в клубе "Фараон" выступит группа "Эпидемия". Музыканты представят публике свою новую метал-оперу "Легенда Ксентарона". Это будет продолжение классических произведений "Эльфийская Рукопись" и "Сокровище Энии", а также фанаты услышат хит-блок лучших песен команды за всю историю ее существования.

31 марта

31 марта краевую столицу посетит Евгений Дятлов. На сцену театра драмы он выйдет с программой "Городской романс".

"Бархатный баритон необыкновенной красоты, теплота и нежность исполнения, великолепный вкус и бесконечное обаяние, поэтичность и интеллигентность – все эти качества обеспечили исполнителю любовь публики в нашей стране и за её пределами", — говорят в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт".

В репертуаре Евгения Дятлова несколько сотен вокальных произведений – русский классический и городской романс, песни Великой Отечественной войны, кинофильмов, народные — русские, украинские и цыганские, а также концертные программы Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого и песен собственного сочинения.