Существует страшная статистика – каждый десятый человек, страдающий нервной анорексией, умирает. Нервная анорексия тяжело лечится, и процент летального исхода у этой болезни самый высокий среди всех психических заболеваний. При этом в большинстве случаев пациенты с анорексией попадают к медикам уже в запущенном состоянии, когда вес критичен, нарушена работа внутренних органов. Как и почему голодание становится образом жизни, к каким необратимым последствиям для здоровья приводит анорексия и можно ли победить этот синдром, в эфире программы "Тема дня" на радиостанции "Эхо Москвы" в Барнауле обсудили с врачом-психиатром Людмилой Викторовной Хвощий. Подробное интервью читайте на Amic.ru.

Беседовала Татьяна Гладкова.

- Лариса Викторовна, что такое анорексия?

- Нервная анорексия — тяжелое психическое заболевание, которое сопровождается расстройством пищевого поведения (РПП). Здесь на первом месте выступает цель похудеть и профилактика лишнего веса. В результате это приводит к потере массы тела от 30 до 60% от изначальной массы, у многих теряется критичность к своему состоянию, они не замечают дистрофичность тела, у них нарушается обмен веществ, возникают заболевания различных органов и систем, но убедить их в необходимости лечения специалистам бывает крайне сложно.

- Что становится спусковым крючком, когда диета — это уже не вопрос похудения, а вопрос жизни и смерти?

- Как правило, анорексия – это болезнь молодых. Ею заболевают подростки от 15 и до 25 лет. Отмечу, что в последнее время нервная анорексия начала молодеть. К нам поступают пациенты и 11, 12, 13 лет. Дело в том, что сегодня подростки имеют доступ к информации, и модель поведения формируется стандартами красоты. Это худые модели на подиуме, на обложках журналов красоты.

- Но сегодня тенденция меняется. Например, многие модные дома отказываются работать с очень худыми моделями.

- Тенденция меняется, но не меняется статистика заболевания. Но надо сказать, что тенденции начали меняться не так давно. Ну, последние пять лет. Для заболевания это очень мало.

- Что касается статистики, то ее нет. Ее нет ни по России, ни по регионам.

- Да, это действительно так, статистических данных нет. Приводятся разные данные. Кто-то говорит, что нервной анорексией страдает 0,2% населения, другие говорят, что 3% населения. Но, как правило, на тысячу молодых людей от 15 до 25 лет приходится от трех до десяти человек, страдающих анорексией или другими расстройствами пищевого поведения. Это большая цифра и значительная проблема нашего общества.

- Из всех психических заболеваний самая высокая смертность от нервной анорексии. Я права?

- Да, это действительно так, 10-20% пациентов с нервной анорексией умирают в результате заболевания.

- Кто в группе риска?

- Это, как я уже сказала, молодые люди, подростки, девушки или молодые женщины. И, как правило, все эти люди имеют высокий интеллект и проживают в крупных городах. Это болезнь успешных людей, которые хотят соответствовать канонам красоты, которые равны канонам успешности. И у них завышенные к себе требования.

Причины анорексии можно условно разделить на группы. Так, к биологическим относятся генетические причины. Есть ряд генов, которые способствуют формированию определенного типа личности, который, в свою очередь, приводит к развитию этого заболевания. Также сюда относится ожирение у подростков. Они решают похудеть и добиваются нормального веса. Но норма их уже не устраивает, и они снижают вес дальше и дальше. Это уже нервная анорексия.

Очень часто от нервной анорексии страдают люди с особенностями характера. Это неуверенные в себе личности с низкой самооценкой, которые желают соответствовать стандартам.

Риск нервной анорексии есть тогда, когда кто-то в семье уже страдал от РПП, а также от алкоголизма, булимии, депрессии. В этом случае тоже есть риск.

- Это только биологический набор факторов риска.

- Да, также могут привести к анорексии психологические факторы. Это стрессовые ситуации, психологическое, физическое, сексуальное насилие либо другие психотравмирующие события, например, развод или смерть близкого человека. Самая маленькая группа причин — когда анорексия является синдромом другого психологического заболевания.

- Почему одни могут похудеть на несколько килограммов и остановиться, а другие не могут?

- Если у человека критика к своему состоянию и к своему пищевому поведению, то это норма. Все мы хотим быть стройными и красивыми. Когда человек понимает, что он достиг цели, то он останавливается. Но если у человека появляется навязчивая психическая доминанта, что я должен еще похудеть, чтобы быть красивым, и все его дальнейшие действия направлены на снижение веса — это заболевание. И, естественно, уже ни о какой критике к себе мы не говорим. Критичности нет.

Пациенты с сильнейшим истощением рассматривают себя в зеркало и видят там полное тело. Что округлились щеки, стали больше руки. И они не видят этого состояния, продолжают голодать, продолжают заниматься спортом, физическими нагрузками.

- Сколько человек в Алтайском крае страдает этим заболеванием?

- Я могу говорить только про свое отделение. К нам поступают пациенты из Барнаула и ряда районов края. В год 2-3 случая нервной анорексии.

- Это не много?

- Это не много. Но с чем связано такое количество пациентов? Часть из них лечится амбулаторно. Ну и много, это действительно большое количество людей, которые вообще не попадают в поле зрения специалистов, которые не обращаются к врачам. Тогда, когда наступает критический момент, они попадают в поле зрения медиков. А так, если родные не бьют тревогу, больной анорексией не пойдет к врачам.

- Что такое критический момент?

- Это снижение массы тела, которое приводит к истощению и нарушению работы внутренних органов, систем организма. Практически всех органов. Это уже тот случай, когда есть угроза не просто здоровью, а угроза жизни. Такие пациенты тоже встречаются.

Анорексия протекает в несколько этапов. Первый — когда начинаются мысли, что я некрасивая, надо худеть, и идут первые попытки сбросить вес. Второй этап называется аноректический. Это стойкая мысль о том, что красота равно худоба. Это жесткие диеты вплоть до голодания, изнуряющие физические нагрузки. Некоторые часами бегают, часами занимаются в спортивном зале. Некоторые употребляют медикаменты. Например, мочегонные, слабительные и так далее. На этом этапе идет снижение веса на 30% от исходной массы. И на этой стадии появляются физические симптомы заболевания.

Третья стадия – кахектическая, когда происходит истощение организма, нарушена работа всех органов. И если пациент доходит до этой стадии, то вернуться назад уже очень сложно. Как правило, летальный исход связан с этой стадией.

- Откуда у подростков столько сил на тренировки, работу, учебу, если у них критический вес, если у них низкое давление?

- Здесь психическая доминанта превалирует над физической. Он думает, что он здоров, что он может заниматься и с ним все нормально. Это дает силы. Это, опять же, отсутствие критичности.

- Я, когда готовилась к интервью, вступила в закрытые сообщества в одной социальной сети, которые пропагандируют анорексию. Там разное количество подписчиков – от нескольких сотен до тысяч. Но там действительно воспевание, если хотите, анорексии, болезненной худобы, призывы не есть.

- Здесь можно провести противоположную пропаганду. Говорить о том, к чему приводит анорексия, к чему может привести такое поведение и отказ от еды.

- Разве будет слушать подросток взрослых, которые читают ему мораль? Он считает, что красиво – это то, что на картинках в группах.

- Здесь должны подключаться специалисты – психологи и психотерапевты, которые должны работать с такими подростками. А мы таких детей уже считаем пациентами, потому что это начальное проявление заболевания, первая стадия. Специалисты должны показать другой образ питания и другой образ жизни.

- Лариса Викторовна, анорексия лечится?

- Анорексия лечится. И чем раньше начато лечение, тем лучше прогноз. Если болезнь в первой стадии, то можно обойтись и без стационара. К сожалению, лечение нервной анорексии – очень длительный, сложный и трудоемкий процесс. Лечение занимает от 4 до 7 лет. Во время всего лечения пациент должен получать помощь специалиста. В первую очередь врача-психотерапевта. И, если необходимо, медикаментозную помощь. Например, если пациент боится есть, потому что боится набрать вес, то этот страх лечится с помощью медицинских препаратов.

- Когда без стационара не обойтись?

- Не обойтись, когда тяжелая депрессия и есть склонность к суициду. Также нарушение работы внутренних органов, низкое давление, нарушение обмена веществ, гормональной системы, эндокринной, гинекология — все затронуто, тогда только стационар.

Также без стационара не обойтись, когда человек отказывается от еды и его невозможно заставить принимать пищу никакими способами. Тогда используются другие виды питания – через зонд, через вену. Но это уже тяжелые случаи, вторая или третья стадия.

Шанс на излечение есть всегда. Даже если третья стадия.

– У нас нет центров, где лечат анорексию. Как построено оказание помощи?

- Лечение идет там, где оказывают психиатрическую помощь. Стационарная помощь оказывается только в краевой.

- А если у ребенка нарушена работа внутренних органов, например ЖКТ, то как тогда строится лечение?

- В психиатрической больнице нет возможности оказать комплексную помощь. В таком случае его кладут в профильное отделение. Гастроэнтерология, кардиология. Таким пациентам восстанавливают функции работы организма, а затем они уже попадают в поле зрения врачей-психиатров и психотерапевтов.

- Но психиатрическая помощь должна оказываться и, например, в кардиологии?

- Да. Таких пациентов обязательно консультирует психиатр. И желательна работа именно психотерапевта, а не психолога. Психолог — это не врач.

- Какова роль родителей?

- Роль родителей огромна. Во-первых, они должны заметить, что с ребенком что-то не так, что ребенок изменил стиль питания, стал худеть, стал чрезмерно заниматься физическими нагрузками, что он отказывается от еды, принимает какие-то медикаменты. Родителям необходимо бить тревогу и незамедлительно обращаться к специалисту.

И в дальнейшем, во время лечения, родители играют очень важную роль. Без поддержки родителей, близких трудно человеку восстановить здоровье и вернуться к полноценной жизни. Это один из видов психотерапии, который используется при лечении нервной анорексии.

Если родители не замечают проблему, то нужно быть внимательнее учителям, школьным психологам.

Но ребенок должен чувствовать заботу, поддержку, внимание родителей. Это крайне важно. И также они должны убеждать и помогать идти к нормальному образу жизни. Врач-психотерапевт занимается не только с пациентом, а полностью с семьей. Он выстраивает модель поведения пациента с родителями и другими близкими.

- Мне кажется, что у нас боятся слова "психиатр" и делают все возможное, чтобы избежать лечения у этого врача.

- К сожалению. Это такая стигматизация общества. Посещение психиатра считается чем-то постыдным. И если ты, не дай бог, полежал в психиатрической больнице, то вообще можно поставить крест. Я вам скажу, что это все не так. Тем более что в последнее время депрессии, пограничные психические расстройства выходят чуть ли не на первое место среди заболеваемости. Они обгоняют онкологию, сердечно-сосудистые заболевания. А депрессии лечатся только психиатрами.

- Не всегда врачи-педиатры могут поставить сразу правильный диагноз. Необходимо собрать анализы, получить консультацию узкого специалиста, например эндокринолога. И только спустя два месяца оказывается, что здесь нужен психиатр. И, опять же, упущено время.

- Врачи-педиатры должны знать, что такое нервная анорексия и как помочь ребенку. Все должно начинаться одновременно: анализы, диагностика и консультация психиатра. Не надо ждать. Врачи должны быть насторожены. И если они видят предпосылки к этому заболеванию, то лучше отправить на консультацию к психиатру.

- Ощущение, что про анорексию не принято говорить. И, конечно, это логично: довольно сложно признаться, что тебе нужен психиатр, ты лежал в больнице. Но сегодня об этом говорят увереннее, что ли. Есть примеры, когда о своей болезни заявили известные люди. Фигуристка Юлия Липницкая, модель Олеся Кафельникова. Это правильная тенденция — рассказывать о своей болезни?

- Это правильная тенденция. Здесь известные люди показывают не только хорошую сторону истощения, которая пропагандируется в социальных сетях. Они говорят о негативной стороне болезни, говорят о том, к чему это может привести. Разрушается карьера, разрушается личная жизнь – да вся жизнь рушится. Важно, чтобы дети и подростки видели и знали, к чему это может привести. А возможно, что кого-то это даже остановит.

- Вы сказали, что анорексию лечат от 4 до 7 лет. Имеется в виду уже запущенная стадия или в принципе?

- Это в принципе. К сожалению, бывают случаи, когда у ребенка только начинается анорексия и вовремя начинается лечение, восстанавливается режим питания, рацион, функции организма, все равно может произойти рецидив. Рецидивы, как правило, бывают достаточно часто. В 50% случаев человек возвращается к тому же пищевому стилю поведения, который был раньше. Поэтому им нужна психологическая и психиатрическая поддержка на протяжении длительного времени.

Они могут посещать психотерапевта раз в три месяца, раз в полгода, но посещение обязательно.

В стационаре дети находятся не так много времени. Самое главное – восстановить вес, вывести из критического состояния, восстановить работу организма и подобрать медикаментозное лечение. Как правило, дети находятся в стационаре около двух месяцев. Но я еще раз скажу: после стационара контроль и поддержка родителей на протяжении всего времени лечения обязательны.