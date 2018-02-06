Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

ЧП, произошедшее 6 февраля в "Доме афганцев" в центре Барнаула, прокомментировал порталу Amic.ru председатель исполкома краевой организации "Российский Союз ветеранов Афганистана", зампред Общественной палаты региона Евгений Новиков.

Говоря о пожаре, случившемся в здании, он подчеркнул, что подразделения пожарных отреагировали очень оперативно. "На месте с самого начала был зампредседателя правительства края Андрей Евгеньевич Щукин. Огромнейшую благодарность хотелось бы выразить первому заместителю начальника ГУ МЧС по Алтайскому краю Олегу Юрьевичу Еременко, который лично руководил работами по тушению пожара, и всем огнеборцам", — отметил собеседник.

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"Для нас, конечно, вопросом жизни и смерти было спасение нашего музея, который многократно признавался лучшим в России. Это музей с 30-летней историей. В нем собраны уникальные экспозиции. Я просто подошел к пожарным и сказал: "Ребята, спасите музей!". Задача была вдвойне сложной — нужно было спасти его от огня и не залить его водой. Еще для нас принципиальное значение имели наши знамена. В этих знаменах особая энергетика, они столько всего повидали. Я начертил пожарным план, где они расположены, и парни сумели их вынести невредимыми", — добавляет Евгений Новиков.

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Говоря о последствиях пожара, он добавил: "Знамена вынесли, музей спасли. Все, что пострадало, мы общими силами наших ветеранов обязательно восстановим!"

Что же касается причин пожара, собеседник отметил, что необходимо дождаться результатов экспертиз. "Не хотелось бы, чтобы кто-то на всем этом спекулировал", — отметил Евгений Новиков.

Напомним, что при тушении пожара в "Доме афганцев" на втором этаже было обнаружено тело человека.

По данному факту региональное управление Следственного комитета проводит проверку. На месте работает следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего пожара и личность погибшего.