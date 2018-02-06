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Следствие предъявило врио председателя кабмина Дагестана Абдусамаду Гамидову обвинение по двум эпизодам мошенничества. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

По ее словам, Гамидову предъявили обвинение по двум эпизодам статьи "Мошенничество в крупном размере".

Она добавила, что трое других задержанных чиновников – врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и бывший глава Минобразования Шахабас Шахов обвиняются каждый по одному эпизоду мошенничества.

Напомним, в конце января в Дагестан для проверки состояния законности приехала спецкомиссия из столицы РФ. За время ее работы по уголовным делам задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева, главного архитектора столицы Дагестана Магомед-Расула Гитинова, кроме этого, были проведены обыски в администрации Табасаранского района республики.

В понедельник Следственный комитет сообщил о задержании Гамидова, его замов Исаева и Юсуфова, а также Шахова и "иных лиц". Их подозревают в хищении средств, которые были выделены на социальные программы.