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Единогласно: ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты

, ИА "Амител"
Члены Центризбиркома единогласно проголосовали за регистрацию действующего главы государства

Фото: пресс-служба Кремля

Центризбирком 6 февраля зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты России, передает "Интерфакс".

Отмечается, что члены ЦИК единогласно проголосовали за регистрацию Путина.

Удостоверение установленного образца было выдано его доверенному лицу Сергею Кабышеву.

Комментируя регистрацию Путина, глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила: "Это беспрецедентный случай. Все кандидаты, которые дошли до ЦИКа, прошли проверку".

По итогам проверки подписных листов Владимира Путина недействительными были признаны 0,39%. В целом штаб Путина направил в ЦИК 315 тысяч подписей в поддержку кандидата, из которых для проверки были отобраны 60 тысяч. При этом для регистрации кандидата необходимо, чтобы недействительных подписей было не более 5%.

Отметим и то, что ранее кандидатами в президенты были зарегистрированы выдвиженцы от парламентских партий – Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР). Им не нужно было собирать подписи в свою поддержку.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

6.02.2018 16:04
- гость -

Почему до сего дня в Барнауле кругом портреты и плакаты в поддержку преемника Путина? Что за наглёж и нарушение Конституции, которую президент так уважает и блюдёт?

0  0
6.02.2018 16:05
- гость -

Единогласно
-----------

Кто бы сомневался.

0  0
6.02.2018 16:07
Гонец из Пензы

"Это беспрецедентный случай. Все кандидаты, которые дошли до ЦИКа, все прошли проверку".
========
Навальный тоже дошёл до ЦИКа. Даже мило пообщался с эллочкой людоедкой.
а проверку не прошёл.

0  0
6.02.2018 16:08
- гость -

Да здравствует король!!!!

0  0
6.02.2018 16:08
месный

цик законы применяет избирательно. для одного один, причём не легитимный , а для другого и на основной закон страны наплевать можно.

0  0
6.02.2018 16:16
точный

вот радость то так радость, а то весь народ уже запереживал... ну теперь то заживем!

0  0
6.02.2018 16:19
- гость -

Ожидаемая, но отличная новость!

0  0
6.02.2018 16:22
- гость -

Да чо уж там...сразу бы президентом регистрировали бы, раз единогласно проголосовали

0  0
6.02.2018 16:33
- гость -

цик законы применяет избирательно. для одного один, причём не легитимный , а для другого и на основной закон страны наплевать можно.

Предлагаю нажраться с горя. А потом спеть песню . "Потому что нет Алешки у тебя, по Алешке ты скучаешь зря."

0  0
6.02.2018 16:36
новый президент

Путин - комбайнёр!!!
ГРУДИНИН - президент!!!

0  0
6.02.2018 16:37
- гость -

6.02.2018 16:08
месный
цик законы применяет избирательно. для одного один, причём не легитимный , а для другого и на основной закон страны наплевать можно.

ну дык все по учебнику - право это возведенная в закон воля господствующего класса

0  0
6.02.2018 16:40
месный

6.02.2018 16:36
новый президент

грудинин - МУТНЫЙ ТИП : бывший ЕРовец и бывший доверенное лицо путина.
сидит ровно ничё не делает. Он о том, что президентом хочет стать, узнал прям перед выборами и то не сам додумался, а сказали походу. А комунисты - а хватит их, направились они уже.

0  0
6.02.2018 16:45
Vitor

У нас Основной закон - Конституция говорит, что "2х2=4", а холуи трактуют или принимают закон, что "2х2=4,5" или даже "5". Это касается выборов, свободы собраний etc.

0  0
6.02.2018 16:52
- гость -

6.02.2018 16:40
месный
Коммунистами построено вообще всё, что ты видишь вокруг. А вот либерастам уже хорош править.

0  0
6.02.2018 16:57
месный

6.02.2018 16:52
- гость -

ага особенно производство которое как появилась конкуреция сразу всё развалилось.
Квартиры малюсенькие. Для народа мало что производили, всё на войну и всё в союзные республики да братским народам, своим дулю. Кругом всё поблату. Я в то время жил, всё хорошо помню. Нафиг-нафиг такое снова. Я конечно уже староват, мне может быть та действительность сейчас подошла, но вот остальным, тем кто моложе - наврядли.

0  0
6.02.2018 17:01
- гость -

Дык, а Конституцию чуровцы почему нарушают - там только два срока, а 3 и 4 это прямое попрание...

0  0
6.02.2018 17:11
iOne

02.2018 17:01
- гость
Цитату можно ????

0  0
6.02.2018 17:24
гость

Месному. Судя по грамматике и стилю написания,Вы,молодой человек,в школе учились явно в постсоветский период,да и то не на пятёрки.Так что,не Вам судить о советских временах.А большинство нашего поколения,склоняется к поддержке Грудинина.

0  0
6.02.2018 17:36
Влад

Неожиданно....я думал не пройдет

0  0
6.02.2018 17:39
- гость -

6.02.2018 16:40
месный

Плюсую!

0  0
6.02.2018 18:02
месный

6.02.2018 17:24
гость

я школу окончил в 85 году, я технарь , а не лингвист по русскому-литературе 3 имел зато по математике, физике, химии -5.

грудинин ваш пшик, ещё раз напомню, он ничё не делает, дак и дальше будет даже если, ой невероятно, фантастично его выберут.

тут както кто-то написал, что его закроют как Навального если чё, - дак он так и дальше будет очкодавом - нафига нам такой президент?

0  0
6.02.2018 18:26
месный

гуглим сами - выборы 2018 эмблема сердце

0  0
6.02.2018 18:35
- гость -


6.02.2018 17:11
iOne

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 25 сентября 2001 года
"Более того, такое регулирование соответствует принципиальным положениям, определяющим на федеральном уровне избрание главы государства. Так, запрет на избрание одного и того же лица Президентом РСФСР более двух раз был установлен ст. 121.2 Конституции РСФСР 1978 г. (в редакции от 24 мая 1991 г.), а Президента РФ - ст. 81 ныне действующей Конституции РФ".

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 05.11.98 N 134-О "Два срока полномочий подряд, о чем идет речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации, включая пункт 3 ее раздела второго "Заключительные и переходные положения", не допускает".

0  0
6.02.2018 18:38
- гость -

Весьма неожиданное решение ЦИК

0  0
6.02.2018 18:39
- гость -

6.02.2018 17:24
гость

А запятых-то налепили... Вы-то в какое время в школе учились? На какие оценки?

0  0
6.02.2018 18:48
iOne

6.02.2018 18:35
- гость -

Ииииии ???

В чем нарушение то????

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6.02.2018 18:59
Дядька

Ме..эээстный, ну квартирки может быть и маленькие, но увы бесплатно, это вас угнетало?

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6.02.2018 19:01
Дядька

Для остальных, кто против Грудинина.. Вон Батька тоже предколхоза, а батька голова!!!!!!

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