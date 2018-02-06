В 2018 году Алтайский государственный университет будет вести набор на 58 программ подготовки уровня специалитета и бакалавриата. В их числе — четыре новые образовательные программы, на которые прием будет осуществляться впервые. Среди ноу-хау — специальность "Судебная и прокурорская деятельность" на юрфаке, которая становится особенно актуальной в свете продолжающихся разбирательств сотрудников факультета, включая пока еще действующего декана Наталью Карлову, с опорным вузом.
Срок обучения по данной программе на очном отделении составит 5 лет, на заочном – 6 лет. Как сказано на сайте вуза, объектами профессиональной деятельности являются правотворческая, правоприменительная и правоохранительная деятельность, защита интересов личности, общества и государства, разработка и реализация правовых норм, обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований, правовое обучение и воспитание.
При этом выпускники по специальности "Судебная и прокурорская деятельность" могут занимать должности прокуроров или судей, адвокатов, госслужащих, преподавателей вуза.
Местом будущей работы в таком случае могут стать государственные и правоохранительные органы, районные, городские, региональные и федеральные суды и органы прокуратуры, обещают в АлтГУ.
Помимо юрфака, новые специальности появятся на химическом факультете ("Фармация", присваиваемая квалификация — провизор), историческом факультете ("Антропология и этнология"), факультете массовых коммуникаций, филологии и политологии ("Медиакоммуникации").
Комментарии
как бредовые заявления в суде озвучивать, будут учить?
До появления специальности "Судебная и прокурорская деятельность" на работу в суд и прокуратуру из АГУ не брали?
Чем будет отличаться от уголовно-правовой специализации по специальности Юриспруденция?
6.02.2018 17:15
Антон Да в целом ничем не будет отличаться.... Это возможность трудоустроить еще с пяток блатных товарищей и всего то.
6.02.2018 17:15
Антону
Ну вот возьми и подумай сам головой. Исчерпывается ли юриспруденция работой судов и прокуратуры или нет? Это более узкая специализация, очевидно. И хотелось бы, чтобы была более глубокой. Тогда всё ok.
На пресловутом Западе юристы в фирмах тоже четко делятся на работающих в офисе, с документами - и представляющих клиентов в суде. Это две большие разницы, как говорят в Одессе.
А как АлтГУ будет готовить специалистов по направлению "Фармация"? У них, что база есть? Или игрушечный Промбиохим будет использован. А спецов где возьмут? Опять из меда переманивать будут? Авантюристы!