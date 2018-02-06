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Спор с другом во время празднования Нового года обернулся для 37-летнего жителя Барнаула обвинениями в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и скорым судом.

Как сообщили в краевой прокуратуре, 1 января этого года, будучи пьяным, горожанин во время празднования Нового года поспорил с приятелем на литр алкогольного напитка.

Суть спора заключалась в следующем. Обвиняемый был уверен, что правоохранители отреагируют на его звонок о минировании и ответственно подойдут к делу. Приятель мужчины, напротив, полагал, что такое сообщение всерьез не воспримут, учитывая состояние его друга.

"Обвиняемый решил проверить опытным путем суть спора и сообщил о готовящемся взрыве в жилом доме по телефону, после чего приехавшие сотрудники полиции оцепили здание и эвакуировали жильцов", — уточняют в надзорном ведомстве.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. В данный момент уголовное дело направлено в суд.