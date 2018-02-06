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Кемеровские следователи разбираются в обстоятельствах гибели 40-летнего жителя Новосибирска, который попал под снежную лавину в Междуреченске. Об этом сообщает "НГС.Новости" со ссылкой на СУ СКР по Кемеровской области.

Отмечается, что новосибирец погиб в минувшую субботу, 3 февраля. Тело мужчины было найдено у подножия горы Израсский Голец рядом с железнодорожной станцией Сливень.

По данным следователей, погибший был одним из пяти фрирайдеров из Новосибирска и Новосибирской области, приехавших в Междуреченск покататься на сноубордах и лыжах.

В СК рассказали, что фрирайдеры остановились в зимнике 2 февраля, а также поставили палатки, поднялись на гору и съехали по ней вниз. Следующим утром все вновь поднялись на гору. Около 13:00 субботы начали спуск по очереди, у каждого была рация. 40-летний мужчина спускался первым. Проехав порядка 10 метров по горе, он упал, после чего сошла лавина — поток снега скрыл фрирайдера. "Находившиеся с ним знакомые нашли пострадавшего с помощью приборов и щупов. Признаков жизни мужчина не подавал", — цитирует издание сообщение СК.

Через машиниста электропоезда свидетели сообщили о произошедшем в МЧС и полицию. Погибшего и его товарищей нашли, эвакуировали и доставили в город.