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В ТРЦ "Пионер" появились новые магазины

, ИА "Амител"
В новом году в ТРЦ "Пионер" состоялось открытие сразу нескольких магазинов

Начало 2018 года отмечено для ТРЦ "Пионер" открытием магазинов, пополнивших сразу четыре ранее представленных кластера ритейлеров.

3 февраля состоялось праздничное открытие ювелирного магазина Sunlight ультрасовременного формата. Магазин удобно расположился на втором этаже ТРЦ, напротив центрального атриума. Необычная геометрия магазина создает иллюзию для посетителей, будто они находятся внутри драгоценного камня.

В честь открытия до 11 февраля всем покупателям предоставляется скидка в размере 20 %, а 10 февраля с 11 до 20 часов посетителей ждут маленькие подарки.

На третьем этаже ТРЦ появилось сразу три новых отдела. Большой выбор классической, элегантной и качественной одежды можно найти в магазине мужской одежды "Классик", в котором действует накопительная бонусная система. В "Классик" есть все, что нужно для создания респектабельного, делового образа мужчины.

Кластер детской одежды пополнил магазин "Кроха" - это одежда и аксессуары для самых маленьких. В магазине представлен хороший ассортимент производителей качественной детской одежды. Покупателей очень порадуют цены.

В Fashion галерее открылся магазин спортивной одежды "Форвард". В ассортименте представлена мужская и женская спортивная одежда. Горнолыжные костюмы, экипировка для профессионалов и любителей. Действуют сезонные скидки.

По словам представителей торгово-развлекательного центра, в ближайшее время состоится открытие еще четырех новых отделов.

Приходите в ТРЦ "Пионер" за покупками, хорошим настроением и приятными впечатлениями. "Пионер" – всем пример!

ТРЦ "Пионер"
г. Барнаул, пр. Ленина, 102В

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.02.2018 08:20
- гость -

Радость то какая, экономика попёрла. дополнительныё рабочие места,
ещё пара тройка шаурмичных , блинная и Алтайский краё в первой десятке федерального списка регионов по экономическому развитию

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8.02.2018 08:34
Гость

И как мы жили-то без них? С их открытием жизнь будет делиться на "до" и "после".

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8.02.2018 09:04
- гость -

8.02.2018 08:20
- гость -
Несмотря на Ваш сарказм. лично мне думается что как раз блинная была бы намного полезней санлайта. А то народ в Барнауле по пять раз на дню покупает брильянтовые серьги и вопрос для него только один - как бы сделать это в "состоянии иллюзии будто находятся внутри драгоценного камня".

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8.02.2018 09:30
Doka

создает иллюзию для посетителей ... кластера ритейлеров ... надо чаще использовать подобные словосочетания, будете ещё круче, топовее и брендозначимыми.

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8.02.2018 09:43
Гость

Санлайт-это не ювелирный магазин,а ширпотребная лавка,торгующая бижутерией сомнительного качества!

И создают они иллюзию ювелирных изделий))))

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8.02.2018 11:14
- гость -

Сунлигхт создает иллюзию М-Видео...

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