Фото: altaisport.ru

Несмотря на то, что большая часть российских болельщиков в ближайший уикенд проведет время за просмотром трансляций из корейского Пхёнчхана, где откроются Олимпийские игры, тем не менее наиболее патриотическая часть жителей Алтайского края с пятницы по воскресенье будет в Белокурихе воочию наблюдать за спортивными перипетиями в рамках VIII зимней Олимпиады городов Алтайского края.

Соревнования пройдут с 9 по 11 февраля. Церемонию открытия проведут в субботу, формально второй день Игр, на новом лыжно-биатлонном комплексе в Белокурихе-2 — "Алтайские горы". Предполагается, что торжественное мероприятие посетят около 2-2,5 тысяч человек. Ожидается и визит губернатора Алтайского края Александра Карлина.

За предыдущие месяцы подготовлена площадка для церемонии открытия: установлена чаша олимпийского огня, флагштоки, трибуны для зрителей, служебные помещения, определены места для парковки автомобилей команд-участниц и зрителей. Кстати, болельщиков будут доставлять до стадиона на бесплатных автобусах. Отправление от центральной площади Белокурихи 10 февраля с 13:30 до 14:45.

Соревнования по лыжным гонкам пройдут на лыжно-биатлонном комплексе "Алтайские горы"; лыжные дисциплины в состязаниях по полиатлону и среди спортивных семей – на трассе санатория "Россия"; турнир по хоккею – на площадке ДЮСШ; шахматы и соревнования по стрельбе – в школе № 2; гимнастика и дартс – в спортзале "Салют"; зимний футбол – на поле стадиона СМУ-4.

Добавим, участие в Олимпиаде примут сборные команды Алейска, Бийска, Белокурихи, Заринска, ЗАТО Сибирский, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода и Ярового. Не исключено, что впервые посоревноваться с остальными спортсменами смогут сборные районов Барнаула.

Программа Олимпиады включает в себя 6 видов состязаний: по лыжным гонкам, полиатлону, зимнему футболу, хоккею, шахматам и среди спортивных семей. Талисманом Олимпиады в Белокурихе станет Бурундук.

В первый день состоятся поединки по хоккею, зимнему футболу, за стол сядут шахматисты, пройдут лыжные гонки, спортивные семьи выявят сильнейших в дартсе и гимнастике. В субботу к соревнующимся присоединятся полиатлонисты. А в 16:00 пройдёт торжественное открытие Олимпиады.

Всего в соревнованиях примут участие около 500 спортсменов. Почетное право вынести флаг соревнований предоставлено учащимся краевой спортшколы "Горные лыжи", победителям и призёрам всероссийских соревнований, призёрам стартов "Олимпийские надежды России" по горнолыжному спорту Веронике Цупиковой, Андрею Иванову, Анне Пчельниковой и Анжелике Неверт.

Честь зажечь олимпийский огонь выпала Виктору Заподойникову, двукратному победителю чемпионата России по лёгкой атлетике среди ветеранов, многократному призёру первенств Алтайского края по лыжным гонкам среди ветеранов. Завершится парад участников фейерверком.

Программа соревнований

9 февраля, пятница

13.00, 14.00, 15.00 – футбол

13.00, 15.00, 17.00 – хоккей

13.00 – спортивные семьи (дартс, гимнастика)

13.00 – шахматы

14.00 – лыжные гонки, стиль свободный, мужчины 10 км, женщины 5 км

10 февраля, суббота

8.00 – полиатлон (стрельба, гимнастика)

9.00, 11.00, 18.00, 20.00 – хоккей

9.00 – шахматы

9.00, 10.00, 11.00 – футбол

10.30 – лыжные гонки, стиль классический, масс-старт, женщины 5 км

10.30 – спортивные семьи (лыжные эстафеты)

11.00 – лыжные гонки, стиль классический, масс-старт, мужчины 10 км

16.00 – торжественное открытие Олимпиады, награждение победителей и призеров соревнований среди спортивных семей.

11 февраля, воскресенье

9.00 – шахматы

9.00 – хоккей, игра за 3-4 место

10.00 – полиатлон (лыжные гонки)

10.00 – футбол: игры за 5-6 место, за 7-8 место

10.30 – лыжные гонки, эстафета, женщины 3х3 км

11.00 – лыжные гонки, эстафета, мужчины 3х5 км

11.00 – футбол: игры за 1-2 место, за 3-4 место

11.00 – хоккей, игра за 1-2 место

14.00 – торжественное закрытие Олимпиады в киноконцертном зале санатория "Белокуриха".