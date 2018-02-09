Пятница, 9 Февраль, 12:51

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько вы готовы потратить на День всех влюбленных?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,67
€ 70,77
459158
-7°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар в "Доме афганцев" в Барнауле Выборы президента - 2018Отзыв лицензии у "АлтайБизнес-Банка"
Новости

Без скандала и допинга:в Белокурихе стартует зимняя Олимпиада среди городов

, ИА "Амител"
В соревнованиях примут участие около 500 спортсменов по 6 видам спорта, на церемонии открытия ожидается до 2,5 тысяч человек

Фото: altaisport.ru

Несмотря на то, что большая часть российских болельщиков в ближайший уикенд проведет время за просмотром трансляций из корейского Пхёнчхана, где откроются Олимпийские игры, тем не менее наиболее патриотическая часть жителей Алтайского края с пятницы по воскресенье будет в Белокурихе воочию наблюдать за спортивными перипетиями в рамках VIII зимней Олимпиады городов Алтайского края.

Соревнования пройдут с 9 по 11 февраля. Церемонию открытия проведут в субботу, формально второй день Игр, на новом лыжно-биатлонном комплексе в Белокурихе-2 — "Алтайские горы". Предполагается, что торжественное мероприятие посетят около 2-2,5 тысяч человек. Ожидается и визит губернатора Алтайского края Александра Карлина.

За предыдущие месяцы подготовлена площадка для церемонии открытия: установлена чаша олимпийского огня, флагштоки, трибуны для зрителей, служебные помещения, определены места для парковки автомобилей команд-участниц и зрителей. Кстати, болельщиков будут доставлять до стадиона на бесплатных автобусах. Отправление от центральной площади Белокурихи 10 февраля с 13:30 до 14:45.

Соревнования по лыжным гонкам пройдут на лыжно-биатлонном комплексе "Алтайские горы"; лыжные дисциплины в состязаниях  по полиатлону и среди спортивных семей – на трассе санатория "Россия"; турнир по хоккею – на площадке ДЮСШ; шахматы и соревнования по стрельбе – в школе № 2; гимнастика и дартс – в спортзале "Салют"; зимний футбол – на поле стадиона СМУ-4.

Добавим, участие в Олимпиаде примут сборные команды Алейска, Бийска, Белокурихи, Заринска, ЗАТО Сибирский, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода и Ярового. Не исключено, что впервые посоревноваться с остальными спортсменами смогут сборные районов Барнаула.

Программа Олимпиады включает в себя 6 видов состязаний: по лыжным гонкам, полиатлону, зимнему футболу, хоккею, шахматам и среди спортивных семей. Талисманом Олимпиады в Белокурихе станет Бурундук.

В первый день состоятся поединки по хоккею, зимнему футболу, за стол сядут шахматисты, пройдут лыжные гонки, спортивные семьи выявят сильнейших в дартсе и гимнастике. В субботу к соревнующимся присоединятся полиатлонисты. А в 16:00 пройдёт торжественное открытие Олимпиады.

Всего в соревнованиях примут участие около 500 спортсменов. Почетное право вынести флаг соревнований предоставлено  учащимся краевой спортшколы "Горные лыжи", победителям и призёрам всероссийских соревнований, призёрам стартов "Олимпийские надежды России" по горнолыжному спорту Веронике Цупиковой, Андрею Иванову, Анне Пчельниковой и Анжелике Неверт.

Честь зажечь олимпийский огонь выпала Виктору Заподойникову, двукратному победителю чемпионата России по лёгкой атлетике среди ветеранов, многократному призёру первенств Алтайского края по лыжным гонкам среди ветеранов. Завершится парад участников фейерверком.

Программа соревнований

9 февраля, пятница

13.00, 14.00, 15.00 – футбол

13.00, 15.00, 17.00 – хоккей

13.00 – спортивные семьи (дартс, гимнастика)

13.00 – шахматы

14.00 – лыжные гонки, стиль свободный, мужчины 10 км, женщины 5 км

10 февраля, суббота

8.00 – полиатлон (стрельба, гимнастика)

9.00, 11.00, 18.00, 20.00 – хоккей

9.00 – шахматы

9.00, 10.00, 11.00 – футбол

10.30 – лыжные гонки, стиль классический, масс-старт, женщины 5 км

10.30 – спортивные семьи (лыжные эстафеты)

11.00 – лыжные гонки, стиль классический, масс-старт, мужчины 10 км

16.00 – торжественное открытие Олимпиады, награждение победителей и призеров соревнований среди спортивных семей.

11 февраля, воскресенье

9.00 – шахматы

9.00 – хоккей, игра за 3-4 место

10.00 – полиатлон (лыжные гонки)

10.00 – футбол: игры за 5-6 место, за 7-8 место

10.30 – лыжные гонки, эстафета, женщины 3х3 км

11.00 – лыжные гонки, эстафета, мужчины 3х5 км

11.00 – футбол: игры за 1-2 место, за 3-4 место

11.00 – хоккей, игра за 1-2 место

14.00 – торжественное закрытие Олимпиады в киноконцертном зале санатория "Белокуриха".

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

9.02.2018 10:46
- гость -

без допинга, рассмешили, кто их там проверяет то?

0  0
9.02.2018 11:18
iOne

Дартс, гимнастика, шахматы, футбол
WTF?

0  0
9.02.2018 12:42
- гость -

Здорово! Обязательно поедем , не поучавствуем , так повеселимся.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
12:34
СГК взяла под контроль крупнейшую в Алтайском крае ТЭЦ в городе Бийске 0
12:23
Барнаульцев приглашают на масленичные гуляния 18 февраля 0
12:12
Корейские рестораны оставят в меню собачатину на время ОИ 11
12:05
Москвичка осталась жива после случайного падения под поезд метро 0
11:52
Жители Алтая могут поучаствовать в конкурсе плакатов "День выборов" 5
11:43
Туда-обратно, или Как спланировать путешествие по краю на выходные 2
11:35
Уголовное дело возбуждено после убийства тигра охотником в Приморье 0
11:30
Волшебное шоу пройдет в выходные в музее "Как-так?" 0
11:22
Автомобиль развернулся на 360 градусов на проезжей части в центре Барнаула 6
11:13
Страдающего психическими заболеваниями мужчину ищут на Алтае более полугода 1
11:05
Захарова поздравила на китайском граждан КНР и пообещала съесть пельмени 3
11:00
Алейский мясокомбинат приглашает барнаульцев на праздник 0
10:50
Редактор "Алтайской нивы" Мария Чугунова возглавила Союз журналистов края 0
10:33
Стоп-кадр. Ты узнаешь его из тысячи 0
10:30
Где в Барнауле закупить продукты впрок и всего на 1 тысячу рублей 0
10:24
CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов по недопуску к ОИ 7
10:12
Житель Алтайского края приехал в Омск на учебу и устроил резню на вокзале 6
10:08
Экс-губернатор Сахалинской области Хорошавин получил 13 лет "строгача" 4
09:49
Сошедший с рельсов трамвай спровоцировал огромную пробку в Барнауле 4
09:35
Загоревшийся дом в Бийске тушили 17 пожарных 0
09:30
Восточный колорит: посуда с ручной росписью в магазине "ТандырМан" 5
09:22
Российские спортсмены одержали победу в Пхёнчхане 8
09:15
Летчика Романа Филипова с воинскими почестями похоронили в Воронеже 22
09:05
Экс-директор бийской школы-интерната получила срок за хищения из бюджета 0
08:55
Более 200 человек восстанавливали теплоснабжение в Немецком районе 1
08:40
СКР назначил проверку после того, как барнаулец позвал школьника в машину 0
08:35
Топ-5: выбираем подарки для второй половины ко Дню святого Валентина 0
08:20
Где на Алтае бесплатно поставить ребенку и взрослому прививку от клещей 3
08:13
Как приготовить идеальный чизкейк на своей кухне: инфографика 18
08:04
Романтические вечера: традиции Дня святого Валентина в разных странах. Тест 0
07:50
Первую в Сибири воду для бизнеса презентовали в Барнауле 13
07:33
Как алтайские спортсмены выступали на зимних Олимпиадах в разные годы 1
07:21
Назвавший Барнаул "деревней" экс-футболист "Динамо" перешел в "Амкар" 11
07:12
Первый корейский блин комом: олимпийский дневник от Amic.ru за 9 февраля 4
07:00
Где и когда жители Алтайского края могут бесплатно провериться на онкологию 2
06:48
Ежедневник: главные события 9 февраля в истории 0
06:32
Без скандала и допинга:в Белокурихе стартует зимняя Олимпиада среди городов 3
06:23
Сибирский вояж Путина: зачем президент приезжал в Красноярск и Новосибирск 18
06:14
Снег и легкий мороз прогнозируют в Алтайском крае 9 февраля 0
06:01
Алло, я вас не слышу: барнаульские таксофоны как вымирающий вид связи 9
05:55
Кандидаты: Собчак – первое место в антирейтинге, Путин – лидер рейтинга 31
04:19
Поклонская: Владимир Владимирович решит, когда захоронить тело Ленина 4
03:49
Правительство предлагает установить новый порядок выплат по кредиту 7
02:57
Скорую помощь просят освободить от штрафов, наложенных по видеофиксации 5
01:12
Депутаты усомнились в целесообразности приравнивания сожительства к браку 0
00:02
Рязанские ученые разработали микрофокусный рентгеновский аппарат 0
23:27
Топилин назвал причину снижения реальных доходов россиян 1
23:11
ЦИК сообщил: доходы Собчак за шесть лет составили 404 млн рублей 4
23:06
Керлингисты из России одержали первую победу на Олимпиаде в Корее 0
22:33
Собчак желает обсудить с Трампом уровень отношений между Россией и США 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.