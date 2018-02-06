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Полиция в Барнауле ищет очевидцев наезда автомобиля на женщину-пешехода в селе Власиха.

Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент имел место еще 31 января около 20:00 на улице Мамонтова в районе дома №49.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода-женщину 51 года – неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — отмечают в Госавтоинспекции.

Граждан, располагающих какой-либо информацией относительно данного происшествия, просят обращаться по телефонам: (3852) 393-605, 393-554, 393-548, 391-090, 393-555 или 02.