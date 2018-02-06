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Водитель грузового автомобиля неделю прожил в кабине большегруза после того, как тот провалился в реку и вмерз в лед. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на "Молодой дальневосточник XXI век".

Издание отмечает, что инцидент произошел по пути в поселок Новый Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края. Во время движения по реке Бурея грузовик провалился под лед, но не затонул, поскольку река была неглубокая. Вытащить грузовик своими силами водитель с напарником не смогли.

Поскольку связи в данной местности не было, мужчины решили, что штурман пойдет пешком в ближайший поселок за помощью, а водитель останется в транспорте.

Пока напарник водителя шел до населенного пункта, находившегося в 30 километрах от места ЧП, машина вмерзла в лед.

Освободить технику из ледового плена получилось лишь спустя неделю при помощи КамАЗа. Все это время водитель большегруза находился в кабине.