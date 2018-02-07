Несмотря на сомнения скептиков, туризм в столице Алтайского края развивается. Об этом говорят данные статистики и туристические рейтинги, в которых Барнаул выходит на лидерские позиции. Так, например, по итогам 2017 года Барнаул вошел в ТОП-10 самых бюджетных городов России, популярных для путешествий.
За три последних года – с 2014-го по 2017-й – значительно увеличилось число туристов, посетивших город, и расширилась их география. Если в 2014 году в Барнаул приезжали гости из европейских стран, США и Китая, то в 2017 году к ним добавились и туристы из азиатских стран, ОАЭ, Японии.
В три раза за это время в городе увеличилось и количество экскурсий: с 12 в 2014 году до 36 в 2017-м. А число экскурсантов выросло с 6,6 тыс. до 13,2 тыс. человек. Подробнее о развитии туризма в Барнауле смотрите в инфографике:
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Комментарии
Сказочники. Самим то не противно этот бред публиковать?