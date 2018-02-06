Фото: openrussia.org

Глава российского государства Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени уроженца Барнаула, заслуженного мастера спорта, легкоатлета Сергея Шубенкова. Указ о награждении размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Награду получил также тренер спортсмена Сергей Клевцов. В сообщении подчеркивается, что награды им выданы за "заслуги в развитии физкультуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу".

Добавим, что Шубенков является чемпионом мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, а также серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира.

В 2014 году Всероссийская федерация легкой атлетики признала Клевцова лучшим тренером года.