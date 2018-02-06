Фото: openrussia.org
Глава российского государства Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени уроженца Барнаула, заслуженного мастера спорта, легкоатлета Сергея Шубенкова. Указ о награждении размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Награду получил также тренер спортсмена Сергей Клевцов. В сообщении подчеркивается, что награды им выданы за "заслуги в развитии физкультуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу".
Добавим, что Шубенков является чемпионом мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, а также серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира.
В 2014 году Всероссийская федерация легкой атлетики признала Клевцова лучшим тренером года.
Комментарии
Кто это??? А, тот самый НЕЙТРАЛ!
ИНТЕРЕСНО , ВАРИАНТ МЕДАЛИ ГРАЖДАНСКИЙ ИЛИ КАК ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ- С МЕЧАМИ.
Нормальная медалью. Он заслужил.
Медалька за допинг
6.02.2018 17:43 Варя Кто это??? А, тот самый НЕЙТРАЛ!
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Что это? А то самое ТБМ.
Правильно наградил, это правильный бегун ногами через барьеры!
Замаливает свои грехи перед спортсменами...
Даже героя России не дали? Обидно.
Идите домой, насекомые.. вы свободны