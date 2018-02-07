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Дом на участке с прудом и водопадом продают под Барнаулом за 35 млн рублей

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Коттедж площадью 390 квадратных метров находится в поселке Фирсова Слобода

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 390 квадратных метров продают в поселке Фирсова Слобода под Барнаулом за 35 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Дом расположен на огромном участке в 70 соток. Первый этаж усадьбы построен из кирпича, а второй — из клееного бруса.

На первом уровне расположены: холл, зал с камином, соединенный со столовой, кухня, небольшой коридор, кабинет, гостевой санузел, бытовая комната.

На втором этаже — четыре спальни, кабинет, две ванные комнаты, гардеробная.

На заднем дворе расположена терраса, на которой вся семья ужинает летом, патио, площадка, где можно жечь костер. Засеян газон, высажены деревья, обустроены клумбы, есть розарий. Также создан пруд с водопадом.

Усадьба находится на территории закрытого поселка с охраной и пропускной системой.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.02.2018 07:53
месный

35 за деревяху, да ну нафик

0  0
7.02.2018 08:50
гость

avito бл......... устроили, самим то не надоело или бабло наверно платят.

0  0
7.02.2018 09:00
- гость -

у вас там камин треснул
зимой красиво фото

0  0
7.02.2018 09:02
- гость -

что ни комната все окна угловые шопопало

0  0
7.02.2018 09:17
- гость -

Вроде бы ,это коттедж г.Малкина - директора агентства Дом.

0  0
7.02.2018 09:18
- гость -

09:17, и продаёт он его уже не первый год.

0  0
7.02.2018 09:25
- гость -

Концепция мне нравится. Не как у ментальных колхозанов - "сколько площади, там я посажу тыкву, сям кабачки с баклажанами, буду летом раком стоять ухаживать за огородом, а по осени стану всем урожай втюхивать".
Простор, природа, красота и покой. Но сам дом какой-то непонятный, особенно окна.

0  0
7.02.2018 09:36
- гость -

сам дом какой-то непонятный видимо был заказ на максимальное кол-во углов доме детей ставить)))

0  0
7.02.2018 09:58
- гость -

Разъясните назначение агрегатов в бойлерной. Особенно двух вертикальных "баллонов" по центру снимка

0  0
7.02.2018 10:07
Геноцид Эклеров

- а где же пруд?
- а вот прям за домом и прут! (с)


а Малкин непреклонен)
не хочет ценник ронять)
ну-ну)

0  0
7.02.2018 10:13
месный

7.02.2018 09:58
- гость -

баллоны вертикальные это фильтры, мусорка перед ними - там соль для регенерации фильтров. А вот канализационна труба по диагонали - весьма очень эротично

0  0
7.02.2018 10:37
:)

Злопыхатели!

0  0
7.02.2018 10:38
- гость -

В таком доме и водопровод из китайского полипропилена!!!???

0  0
7.02.2018 10:50
- гость -

Почему так нагло сделаны обходы водяных счётчиков?

0  0
7.02.2018 11:08
- гость -

Почему так нагло сделаны обходы водяных счётчиков?

По видимому, предполагалось "зашить" все эти трубы, тогда бы обходов не было видно, но что-то пошло не так..

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