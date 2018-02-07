Фото: avito.ru
Коттедж площадью 390 квадратных метров продают в поселке Фирсова Слобода под Барнаулом за 35 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Дом расположен на огромном участке в 70 соток. Первый этаж усадьбы построен из кирпича, а второй — из клееного бруса.
На первом уровне расположены: холл, зал с камином, соединенный со столовой, кухня, небольшой коридор, кабинет, гостевой санузел, бытовая комната.
На втором этаже — четыре спальни, кабинет, две ванные комнаты, гардеробная.
На заднем дворе расположена терраса, на которой вся семья ужинает летом, патио, площадка, где можно жечь костер. Засеян газон, высажены деревья, обустроены клумбы, есть розарий. Также создан пруд с водопадом.
Усадьба находится на территории закрытого поселка с охраной и пропускной системой.
Комментарии
35 за деревяху, да ну нафик
avito бл......... устроили, самим то не надоело или бабло наверно платят.
у вас там камин треснул
зимой красиво фото
что ни комната все окна угловые шопопало
Вроде бы ,это коттедж г.Малкина - директора агентства Дом.
09:17, и продаёт он его уже не первый год.
Концепция мне нравится. Не как у ментальных колхозанов - "сколько площади, там я посажу тыкву, сям кабачки с баклажанами, буду летом раком стоять ухаживать за огородом, а по осени стану всем урожай втюхивать".
Простор, природа, красота и покой. Но сам дом какой-то непонятный, особенно окна.
сам дом какой-то непонятный видимо был заказ на максимальное кол-во углов доме детей ставить)))
Разъясните назначение агрегатов в бойлерной. Особенно двух вертикальных "баллонов" по центру снимка
- а где же пруд?
- а вот прям за домом и прут! (с)
а Малкин непреклонен)
не хочет ценник ронять)
ну-ну)
7.02.2018 09:58
- гость -
баллоны вертикальные это фильтры, мусорка перед ними - там соль для регенерации фильтров. А вот канализационна труба по диагонали - весьма очень эротично
Злопыхатели!
В таком доме и водопровод из китайского полипропилена!!!???
Почему так нагло сделаны обходы водяных счётчиков?
Почему так нагло сделаны обходы водяных счётчиков?
По видимому, предполагалось "зашить" все эти трубы, тогда бы обходов не было видно, но что-то пошло не так..