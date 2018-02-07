Мониторинг состояния дорог города проведут в Барнауле весной 2018 года. В результате будет составлен реестр участков, нуждающихся в ремонте, сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев в интервью Барнаул.орг.

Он также еще раз подчеркнул, что в этом году в городе планируют завершить работы по строительству дорог по улице Балтийской от улицы Попова до проспекта Энергетиков, по улице Взлетной (от ул. Сергея Ускова до ул. Солнечная Поляна) и улице Сергея Ускова от ул. Взлетной до ул. Балтийской.

К ремонту городские власти планируют приступить, когда среднесуточная температура будет выше 10 градусов Цельсия, а дорожная одежда полностью высохнет. "Начало сезона корректируется в зависимости от погодных условий, обычно это апрель-май", — отметил Шеломенцев.

В этом году в Барнауле будут реализовывать три программы, в рамках которых будет проводиться ремонт дорог – это проект "Безопасные и качественные дороги", а также "Формирование комфортной городской среды" и "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы".

Особое внимание планируют уделить основным транспортным магистралям города, а также дорогам, которые соединяют спальные районы города с центральной частью.

Кроме того, Антон Шеломенцев сообщил, что по итогам ремонта дорог, который проходил в 2017 году, претензий к качеству работ нет. И все-таки, "учитывая климатические особенности региона", после зимы не исключены "незначительные дефекты". Впрочем, подрядчики обещали устранить их в рамках гарантийных обязательств.

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