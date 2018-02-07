Мониторинг состояния дорог города проведут в Барнауле весной 2018 года. В результате будет составлен реестр участков, нуждающихся в ремонте, сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев в интервью Барнаул.орг.
Он также еще раз подчеркнул, что в этом году в городе планируют завершить работы по строительству дорог по улице Балтийской от улицы Попова до проспекта Энергетиков, по улице Взлетной (от ул. Сергея Ускова до ул. Солнечная Поляна) и улице Сергея Ускова от ул. Взлетной до ул. Балтийской.
К ремонту городские власти планируют приступить, когда среднесуточная температура будет выше 10 градусов Цельсия, а дорожная одежда полностью высохнет. "Начало сезона корректируется в зависимости от погодных условий, обычно это апрель-май", — отметил Шеломенцев.
В этом году в Барнауле будут реализовывать три программы, в рамках которых будет проводиться ремонт дорог – это проект "Безопасные и качественные дороги", а также "Формирование комфортной городской среды" и "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы".
Особое внимание планируют уделить основным транспортным магистралям города, а также дорогам, которые соединяют спальные районы города с центральной частью.
Кроме того, Антон Шеломенцев сообщил, что по итогам ремонта дорог, который проходил в 2017 году, претензий к качеству работ нет. И все-таки, "учитывая климатические особенности региона", после зимы не исключены "незначительные дефекты". Впрочем, подрядчики обещали устранить их в рамках гарантийных обязательств.
Все самое важное о ремонте дорог в 2017 году и о планах на 2018 год смотрите в проекте "Новый поворот".
Комментарии
Панфиловцев делайте, скоро уже на танке не проехать будет
Вон есть же в планах. )
40 лет Октября почему в планах? Не делайте, лучше переройте, что б драндулеты вообще по ней не ездили.
А Глушкова нету! Невозможно ездить, объезжаем дорогу по обочине. В прошлом году даже ямочного ремонта не было.
Панфиловцев однозначно самая не пригодная улица. Необходимо новое дорожное полотно и поребрики по обе стороны дороги!!!
что означают цвета дорог на карте?