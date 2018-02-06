Фото: unian.net

Посольство РФ на Шри-Ланке рекомендует гражданам РФ воздержаться от посещения Мальдив из-за волнений в этой стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консульский отдел российского диппредставительства, в зону ответственности которого входят Мальдивы.

В посольстве отметили, что в Москву послали сигнал с рекомендациями воздержаться от поездок на Мальдивы из-за происходящих там волнений на политическом уровне. При этом подчеркивается, что пока "каких-либо проявляемых угроз нет, но предпосылки к этому есть".

Накануне, 5 февраля, президент Мальдив Абдулла Ямин объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 15 дней.

Туроператоры отмечают, что в 2017 году республику посетили более 60 тысяч россиян.