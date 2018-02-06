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Падение фондового рынка США привело к тому, что 500 богатейших людей планеты недосчитались 114 миллиардов долларов. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index.

Днем ранее основные фондовые индексы Соединенных Штатов упали на 3,8-4,6% из-за опасений по поводу роста доходности американских облигаций и возможности дополнительного роста ставки ФРС. Dow Jones за день потерял 1175 пунктов и снизился на 4,6%, что является рекордным дневным номинальным падением за всю историю индекса, а в процентном отношении — с августа 2011 года. S&P 500 опустился на 4,1%, а Nasdaq — на 3,78%.

Сильнее всего падение фондовых рынков отразилось на главе инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррене Баффете — его состояние за день сократилось на 5,1 миллиарда долларов. Основатель Facebook Марк Цукерберг лишился 3,6 миллиарда, а основатель Amazon Джефф Безос - 3,3 миллиарда долларов.

Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин недосчитались по 2,3 миллиарда долларов, а основатель компании Microsoft Билл Гейтс — 2,25 миллиарда.

Агентство отмечает, что в результате произошедшего первая пятерка миллиардеров осталась неизменной: на первой строчке находится Безос, чье состояние достигает 116 миллиардов долларов, на второй — Гейтс с 91,6 миллиарда, на третьей — Баффет с 85 миллиардами. Замыкают пятерку лидеров Цукерберг (74,7 миллиарда) и владелец бренда Zara Амансио Ортега (74 миллиарда).