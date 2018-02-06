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Пассажира рейса "Москва — Красноярск" задержали полицейские за дебош на борту самолета. Об этом пишет Life со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По данным издания, пассажир вел себя неадекватно, собирался закурить, оскорблял других пассажиров и экипаж. Кроме этого, мужчина напал на одного из стюардов самолета и ударил его.

Подчеркивается, что инцидент произошел в тот момент, когда лайнер уже выехал на рулежку и собирался взлететь. Согласно предварительной информации, буйный пассажир был пьян.

Мужчину сняли с рейса и доставили в дежурную часть. Там выяснилось, что это 38-летний уроженец Иркутской области. По факту мелкого хулиганства был составлен административный протокол.