Социальные объекты села Кусак в Алтайском крае приступили к работе, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Сельская общеобразовательная школа, больница, детский сад и другие объекты подключены к центральному теплоснабжению, температура в помещениях соответствует санитарным нормам и составляет 18-20 градусов", — говорится в сообщении.

"Тепло нам вернули оперативно, сегодня школа работает полный день, уроки не сокращены, в помещениях комфортная для детей температура",- отметила директор школы села Кусак Светлана Волчек.

Отмечается, что теплоснабжение восстановили почти для 90% домовладений.

Тем не менее на месте ЧС по-прежнему работает более двух сотен специалистов и порядка 50 единиц техники. "Там, где отогрели магистральные трубы, отогреваем подводы к домам. Предстоит восстановить еще четыре отдельных участка магистральных трубопроводов. Можно сказать, что тепло есть везде. У части жителей имеются собственные печи. Тем, у кого их нет, ведётся установка необходимого оборудования", — уверяет заместитель руководителя Минстройтранса Алтайского края, начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Андрей Голубцов.

Напомним, ранее сообщалось, что на восстановительные работы и приобретение печей для граждан из краевого бюджета было выделено 3 млн рублей.