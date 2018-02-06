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Россия направила Турции запрос о помощи в возвращении обломков сбитого в Сирии самолета Су-25. Об этом во вторник, 6 февраля, пишет "Интерфакс", ссылаясь на Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что турецкую сторону попросили оказать содействие в получении всех обломков штурмовика, который в минувшую субботу, 3 февраля, сбили из ПЗРК в воздухе над сирийским Идлибом.

Напомним, самолет находился в небе у зоны деэскалации "Идлиб". Летчику удалось катапультироваться. На земле он вступил в бой с боевиками, после чего подорвал себя гранатой.

Агентство добавляет, что днем ранее в Госдуме сообщили о переговорах по поводу возвращения тела погибшего пилота в Россию.