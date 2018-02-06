Главврача Кочевской районной больницы Нину Гончарик уволили после скандала с картами пациентов, сообщает URA.RU со ссылкой на Министерство здравоохранения Пермского края.

Гончарик освободили от должности в связи с невыполнением служебных обязанностей. Отмечается, что в медучреждении пациентам предлагали вместо туалетной бумаги больничные карты.

"Была проведена внутренняя проверка по факту выявленных нарушений в больнице. По результатам проверки главный врач освобожден от занимаемого поста в связи с невыполнением обязанностей", — говорится в сообщении ведомства.

Такой подход к гигиене в больнице обнаружил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков в начале февраля. Он обратился в Минздрав.