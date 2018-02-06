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Разработанного инженерами из Турции робота Sanbot перепрограммировали после того, как он несколько раз пытался перебить выступление турецкого министра транспорта, судоходства и связи Ахмета Арслана. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на газету Hurriyet.

Инцидент произошел во время выступления Арслана в центре науки и технологий в Анкаре в честь Дня безопасного интернета. При этом робот, который вел мероприятие, неоднократно прерывал речь министра, прося его говорить помедленнее. "Я не понимаю, что ты сказал. О чем ты говоришь?" – цитирует издание фразы робота.

Арслан в результате попросил успокоить робота. "Коллеги, кто-то должен взять робота под контроль. Пожалуйста, сделайте все необходимое", — сказал министр.

В результате у робота отключили микрофон, а после мероприятие перепрограммировали.