Глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в интервью Агентству "Москва" рассказал, что в стенах нижней палаты начали разрабатывать законопроект, который должен определить особенности сбора и использования грибов, ягод, орехов и растений.

По словам Николаева, инициативу собираются внести в марте 2018 года. Он пояснил, что в России это огромный рынок, причем на три четверти теневой. Однако дело не в том, что люди не хотят работать законно, утверждает он. Проблема заключается в отсутствии такой возможности по российскому законодательству.



"Сегодня граждане, которые собирают грибы или ягоды, могут свободно брать дары леса только для собственного потребления. Или же, если они хотят иметь возможность продать собранное переработчикам, им необходимо, как предпринимателям, арендовать на 10 лет лесной участок. Другого пути нет", — рассказал депутат.



Николаев подчеркнул, что проблему необходимо решать. Он также отметил, что дикоросы — это один из самых возобновляемых ресурсов, которые у есть в России, а объем потребности в грибах, орехах и ягодах — колоссальный.